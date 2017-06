Schweizer Börse wird wenig verändert erwartet

Zürich, 22. Jun An der Schweizer Börse werden am Donnerstag keine grösseren Kursbewegungen erwartet. Der Markt dürfte die Konsolidierung fortsetzen, sagten Händler. Für eine klare Richtungsänderung fehlten die Impulse. Diese seien sowohl auf der Firmen- wie auch auf der Konjunkturseite dünn gesät. In den USA stehen die Frühindikatoren und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Terminplan.