ZürichAn der Schweizer Börse sind die Kurse vor dem Wochenende leicht abgebröckelt. Die Anleger verhielten sich vorsichtig, sagten Händler. Sie seien verunsichert wegen der schwächelnden Rohstoff- und Erdölpreise. Zudem wollten sie vor dem Start in die Berichtsaison der Halbjahresergebnisse nicht unnötig Risiken eingehen. Der SMI notierte mit 9035 Punkten um 0,2 Prozent leichter. Am Donnerstag war der Leitindex vor allem dank eines Kurssprungs der Novartis-Aktien von fünf Prozent um 0,7 Prozent gestiegen.

"Die Entwicklung dürfte von zwei Faktoren beeinflusst werden: Vom Ölpreis und dem Kursverlauf der Pharmaschwergewichte", sagte ein Händler. Impulse könnten auch von den Stimmungsbarometern der europäischen und amerikanischen Einkaufsmanager ausgehen, hiess es am Markt.

Die Mehrheit der Standardwerte verbuchte leichte Kurseinbussen. Die Novartis-Aktie schwächte sich um 0,3 Prozent ab und konsolidierte damit die jüngsten Gewinne. Der Pharmariese Novartis wartete erneut mit positiven Nachrichten auf: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht für eine Kombinationstherapie aus Tafinlar und Mekinist zur Behandlung von Patienten mit einer speziellen Form von metastasierendem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs gegeben.

Am Donnerstag hatte Novartis mitgeteilt, dass das Medikament Ilaris in einer spätklinischen Studie der Phase III das Risiko von Herzinfarkt-Patienten, erneut eine Herzattacke, einen Schlaganfall oder tödliche Herzkreislauf-Probleme zu erleiden, reduzierte. Analysten sprachen von unerwartet positiven Resultaten.

Dagegen zogen die Genussscheine von Rivale Roche um 0,4 Prozent an. Auch Roche veröffentlichte gute Nachrichten. Die US-Pharmabehörde FDA habe eine neue Variante des Krebsmittels Rituxan für drei häufig auftretende Blutkrebsformen genehmigt. Mit Rituxan Hycela könne die Arznei direkt unter die Haut gespritzt werden. Bisher geschah dies über eine langwierige Infusion in die Vene. Roche will auf einem Kongress in den Niederlanden neue Daten aus einer klinischen Phase-III-Studie mit dem Medikament Ocrevus zur Behandlung von Multipler Sklerose vorstellen. Das Mittel habe die Aktivität und den Fortschritt der Krankheit deutlich verringert.

Auf Konsolidierungskurs segelte Börsenneuling Idorsia. Die Aktien der vom Biotechkonzern Actelion abgespaltene Forschungsfirma ermässigten sich um 0,3 Prozent.

Die Aktien von Nestle büssten 0,7 Prozent ein und zählten damit zu den stärkeren Verlierern bei den Standardwerten.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS schwächten sich um 0,1 Prozent ab. Die Versicherungstitel wurden um gegen ein halbes Prozent tiefer bewertet.

Uneinheitlich entwickelten sich die Aktien zyklischer Firmen: Der Anteil des Elektrokonzerns ABB sank um 0,3 Prozent. Der Schein des Zementriesen LafargeHolcim gewann 0,3 Prozent.

Am breiten Markt fielen die Papiere von Meyer Burger mit einem Kursplus von 1,6 Prozent auf. Die Titel des Solarindustrieausrüsters weisen stets einen volatilen Kursverlauf auf.

Santhera sanken um gut ein Prozent. Die Titel der Pharmafirma waren am Donnerstag nach positiven Nachrichten aus England zum Medikament Raxone zur Behandlung von Muskelschwund (DMD) mit abnehmender Atmungsfunktion um 15 Prozent in die Höhe geschossen. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)