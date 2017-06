ZürichDie Schweizer Börse wird zum Wochenstart höher erwartet. Der Einstieg des als aktivistisch geltenden Hedefunds Third Point vom Finanzinvestor Dan Loeb dürfte den schwergewichtigen Nestle-Aktien Auftrieb geben und damit auch den Gesamtmarkt positiv beeinflussen. Nestle macht gut einen Fünftel der Marktkapitalisierung des Leitindex aus. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,5 Prozent höher mit 9081 Zählern. Der SMI Future stieg um 0,4 Prozent auf 9054 Punkte. Am Freitag war der Leitindex um 0,2 Prozent gesunken.

Die Nestle-Aktien wurden vorbörslich um ein Prozent höher indiziert. Third Point hat nach eigenen Angaben eine Beteiligung an dem weltgrössten Lebensmittekonzern gekauft und eine Änderung von dessen Strategie gefordert. Der Anteil von mehr als einem Prozent an Nestle sei umgerechnet rund drei Milliarden Euro wert. Der Fonds ist damit achtgrößter Aktionär von Nestle.

Ansonsten rechneten die Händler eher mit einem ruhigen Geschäft. Nach wie vor sorgten sich die Anleger über die unklaren Ursachen und Folgen des jüngsten Ölpreis-Verfalls.

Für Impulse sorgen dürfte auch der deutsche Ifo-Index. Nachdem die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen im Mai auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung geklettert war, rechnen Experten mit einem Rückgang auf 114,4 Punkte von 114,6 Zählern. In den USA werden zudem die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)