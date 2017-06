ZürichDie Schweizer Börse hat am Montag auf breiter Front zugelegt und vorübergehend ein neues Jahreshoch erreicht. Geschuldet war der Anstieg vor allem den schwergewichtigen Nestle-Aktien. Der Einstieg des als aktivistisch geltenden Hedefunds Third Point vom Finanzinvestor Daniel Loeb hievte den Lebensmitteltitel auf ein neues Rekordhoch. Nestle macht gut ein Fünftel der Marktkapitalisierung des Leitindex aus. Der SMI stieg um 0,8 Prozent auf 9106 Punkte. Bei 9140 markierte der Leitindex kurzzeitig den höchsten Stand seit August 2015.

Die Nestle-Aktien wurden um vier Prozent höher gehandelt. Third Point hat nach eigenen Angaben eine Beteiligung an dem weltgrössten Lebensmittelkonzern gekauft und eine Änderung von dessen Strategie gefordert. Der Anteil von mehr als einem Prozent an Nestle sei umgerechnet rund drei Milliarden Euro wert. Der Fonds ist damit achtgrösster Aktionär von Nestle. "Wir sind überzeugt, dass Mark Schneider mit Nestle hochgesteckte Ziele verfolgt, darunter auch einige, wenn nicht sogar alle von Third Point vorgeschlagenen Massnahmen", kommentierte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy.

Abgesehen von Nestle hielten sich die Aktivitäten laut Händlern eher in Grenzen. Marktbewegende Themen seien weiterhin der jüngste Ölpreis-Verfall und die US-Zinsen. Daher würden Konjunkturzahlen aufmerksam verfolgt. Am Vormittag wird der deutsche Ifo-Index veröffentlicht und aus den USA werden die Auftragseingänge für langlebige Güter erwartet. Der Höhepunkt des Zahlenreigens dürfte einmal mehr Freitag erreicht werden, wenn die offizielle Arbeitsmarktstatistik der US-Regierung veröffentlicht wird.

Festere Kurse verbuchten die Aktien der Banken. Credit Suisse stiegen um 0,6 Prozent auf 13,43 Franken und UBS gewannen 1,0 Prozent auf 15,76 Franken. JP Morgan hat die Empfehlung für UBS auf "Overweight" von "Neutral" und dass Kursziel auf 19 von 18 Franken erhöht. Die Abdeckung von Credit Suisse nahm die US-Bank mit "Overweight" und Kursziel 17 Franken auf.

Die Aktie der Privatbank EFG International legte 2,6 Prozent zu. "Der Titel ist kursmässig total zurückgeblieben. Der Kursabschlag im Zusammenhang mit der Übernahme der Konkurrentin BSI ist übertrieben", sagte ein Händler.

Die Assekuranzwerte waren uneinheitlich: Swiss Re waren leichter und Baloise etwas fester.

Gewinnmitnahmen drückten die Papiere des Pharmariesen Novartis um 0,9 Prozent. Ihr Kurs war nach mehreren positiven Produktmeldungen in der Vorwoche kräftig gestiegen. Der Genussschein von Konkurrent Roche legte 0,1 Prozent zu.

Die Titel zyklischer Firmen waren mehrheitlich fester. Der Elektrokonzern ABB stieg um ein Viertelprozent. Der Chemikalienhersteller Clariant legte 1,4 Prozent zu und die Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch wurden gegen ein halbes Prozent höher bewertet.

Am breiten Markt fielen Gurit mit einem Kursgewinn von gut zwei Prozent auf. Die ZKB beurteilte das Joint-Venture, das die Kunststofffirma in Indonesien an einem Balsaholz-Unternehmen eingegangen ist, als positiv. "Wir schätzen das Umsatzvolumen mit Balsaanwendungen auf etwa 65 Millionen Franken, was damit rund 18 Prozent des Umsatzes von Gurit darstellt", sagte ZKB-Analyst Philipp Gamper. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)