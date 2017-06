ZürichDie Schweizer Börse wird am Dienstag etwas höher gesehen. Dies hängt nach Ansicht von Händler aber davon ab, ob in den schwergewichtigen Nestle-Aktien Anschlusskäufe einsetzen. Insgesamt sei aber eher mit einem ruhigen Markt zu rechnen. "Wir stehen kurz vor dem Start in die Bilanzsaison für das erste Halbjahr", sagte ein Händler. Die Anleger wollten wohl erst sehen, wie sich die Firmen über ihre weiteren Aussichten äussern.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent höher mit 9138 Punkten. Der SMI Future stieg um 0,25 Prozent auf 9119 Zähler. Am Montag war der Leitindex mit Unterstützung der Nestle-Aktien um ein Prozent gestiegen. Der Einstieg des als aktivistisch geltenden Hedgefunds Third Point von Finanzinvestor Daniel Loeb beim Lebensmittel-Weltmarktführer Nestle hatte bei den Anlegern Hoffnungen auf rasche Kursgewinne geweckt. Die Nestle-Aktie war um mehr als vier Prozent in die Höhe geschossen.

Vor den am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten und dem US-Nationalfeiertag am kommenden Dienstag sei ohnehin nicht mit grösseren Aktivitäten zu rechnen, hiess es am Markt.

Hinweise zur künftigen Geldpolitik in der Euro-Zone erhoffen sich Anleger von einer Rede des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, und Fed-Chefin Janet Yellen. Zudem stehen im Tagesverlauf aktuelle Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA an.

Die Anteile der beiden Pharmariesen wurden im vorbörslichen Handel nach positiven Nachrichten ein halbes Prozent höher indiziert. Die Generika-Tochter Sandoz von Novartis hat für Erelzi gegen Multiple Entzündungskrankheiten die Zulassung in Europa erhalten. Erelzi sei ein Biosimilar von Enbrel des US-Konzerns Amgen.

Die EU-Kommission hat grünes Licht für eine neue Tabletten-Form des Medikaments Esbriet zur Behandlung der Lungenkrankheit IPF von Roche gegeben. Patienten müssten damit weniger Pillen schlucken. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)