ZürichDie Schweizer Börse hat am Dienstag leicht nachgegeben. Impulse für einen weiteren Anstieg fehlen, wie Händler sagten. Die erhofften Anschlusskäufe bei Index-Schwergewicht Nestle nach dem Kurssprung vom Vortag blieben aus. Die Anleger strichen lieber einen Teil der Gewinne ein. Der SMI gab 0,2 Prozent auf 9102 Punkte nach. Am Montag war der Leitindex dank Nestle um ein Prozent auf ein Jahreshoch gestiegen.

Die Nestle-Aktien gaben 0,6 Prozent nach. Am Vortag hatte der Einstieg des als aktivistisch geltenden Hedgefonds Third Point von Finanzinvestor Daniel Loeb bei den Anlegern die Hoffnung auf rasche Kursgewinne und das SMI-Schwergewicht war um mehr als vier Prozent hochgeschossen.

Händler sprachen von einem ruhigen Geschäft. "Wir stehen kurz vor dem Start in die Bilanzsaison für das erste Halbjahr", sagte ein Börsianer. Die Anleger dürften abwarten wollen, wie sich die Firmen zu den weiteren Geschäftsaussichten äussern. Am Freitag steht zudem der stark beachtete US-Arbeitsmarktbericht auf dem Programm und am kommenden Dienstag der amerikanische Unabhängigkeitstag.

Hinweise zur künftigen Geldpolitik erhoffen sich Anleger von einer Rede des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, und der Fed-Chefin Janet Yellen. Zudem stehen im Tagesverlauf aktuelle Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA an.

Die Anteile der beiden Pharma-Schwergewichte notierten trotz erneut guter Produktnachrichten kaum verändert. Das Medikament Erelzi der Generika-Tochter Sandoz von Novartis wurde In Europa zur BEhandlung multipler Entzündungskrankheiten zugelassen. Erelzi ist ein Biosimilar der Amgen-Arznei Enbrel. Zudem gab die EU-Kommission grünes Licht für eine neue Tabletten-Form des Roche-Medikaments Esbriet zur Behandlung der Lungenkrankheit IPF gegeben. Patienten müssten damit weniger Pillen schlucken.

Bei den Banken hielt der jüngst begonnene Aufwärtstrend an. Die Aktien der Credit Suisse legten 0,4 Prozent zu und die der UBS stiegen um 0,5 Prozent. Am Vortag hatten die Anleger mit Erleichterung auf die Rettung zweier italienischer Banken reagiert und Bankaktien gekauft. Positiv aufgenommen wurde laut Händlern auch, dass sich in Spanien die beiden krisengeplagten Geldhäuser Bankia und Banco Mare Nostrum (BMN) zusammenschliessen.

Versicherungswerte dagegen schwächten sich meist etwas ab.

Uneinheitlich waren die Anteile zyklischer Firmen, wobei die Kursänderungen moderat waren. ABB, Adecco und Swatch gaben nach. Clariant, LafargeHolcim und Richemont zogen an.

Am breiten Markt stiegen die Aktien von Arbonia um 2,6 Prozent. Der Bauausstatter hat die Industrielacke Gruppe (Ilag) an die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Helvetica verkauft und damit hat das letzte Unternehmen des Geschäftsbereichs Beschichtungen veräussert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)