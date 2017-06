ZürichDie Schweizer Börse wird am Mittwoch insgesamt wenig verändert gesehen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost und der nachgebende Dollar dürften die Kurse belasten. Höhere Nestle-Aktien könnten die Schwäche aber kompensieren, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9073 Punkten praktisch unverändert. Der SMI Future notierte mit 9052 Zählern um 0,1 Prozent tiefer. Am Dienstag war der Leitindex um 0,5 Prozent gefallen.

Die Aktien von Nestle wurde im vorbörslichen Geschäft um 1,4 Prozent höher indiziert. Mit einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm will der Nahrungsmittelriese dem aktivistischen Hedgefonds Third Point Wind aus den Segeln nehmen. Bis Ende Juni 2020 peilt der Schweizer Konzern den Kauf von eigenen Titeln im Wert von bis zu 20 Milliarden Franken an, wie Nestle am Dienstagabend mitteilte. Der Weltmarktführer erfüllt damit eine zentrale Forderung des Investors Third Point, dessen Einstieg bei Nestle am Sonntag bekanntgeworden war. Der Hedgefonds wollte sich nicht zu den Plänen von Nestle äussern. "Da hat es ja nicht viel gebraucht und Nestle ist eingeknickt", sagte ein Händler. "Die Aktie ist inzwischen zwar wirklich stolz bewertet", sagte ein anderer Börsianer. "Aber das Rückkaufprogramm wird dem Kurs kurzfristig sicher guttun."

Die Aktien der GAM Holding wurden vorbörslich um 3,4 Prozent tiefer indiziert. Bei dem Vermögensverwalter ist ein Aktionär ausgestiegen. Ein Paket von drei Prozent oder 4,73 Millionen Aktien sei zu einem Preis von 13,15 Franken platziert worden, wie Credit Suisse am Dienstag mitteilte. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)