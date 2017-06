ZürichDie Schweizer Börse ist am Mittwoch mit einem kaum veränderten Kursniveau in den Handel gestartet. Dass der Markt anderen europäische Handelsplätze nicht ins Minus folgte, ist von Index-Schwergewicht Nestle geschuldet. Die Aktien des Lebensmittelkonzerns stiegen nach der Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufs kräftig. Der SMI notierte mit 9071 Punkten praktisch auf dem Vortagsniveau.

Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost sowie der nachgebende Dollar trübten die Stimmung, hiess es am Markt. Dass sich daran kurzfristig etwas ändert, glaubten Händler nicht. "Es gibt mit Ausnahmen von Spezialsituationen wie Nestle keinen guten Grund zu kaufen", sagte ein Börsianer. Erst bei noch stärker fallenden Kurse dürften die Anleger wieder zugreifen.

Die Nestle-Aktien stiegen um 1,3 Prozent. Das SMI-Schwergewicht bewahrten den Index damit praktisch im Alleingang vor dem Abrutschen. Mit einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm will der Lebensmittel-Weltmarktführer dem aktivistischen Investors Third Point Wind aus den Segeln nehmen. Bis Ende Juni 2020 sollen eigene Titel im Wert von bis zu 20 Milliarden Franken zurückgekauft werden. Nestle erfüllt damit eine zentrale Forderung von Third Point, dessen Einstieg bei Nestle am Sonntag bekanntgeworden war. Der Hedgefonds wollte sich nicht zu den Plänen von Nestle äussern.

"Da hat es ja nicht viel gebraucht und Nestle ist eingeknickt", sagte ein Händler. "Das Rückkaufprogramm wird dem Kurs kurzfristig sicher guttun", sagte ein anderer Börsianer. Nestle sei stattlich bewertet, erklärte ZKB-Analyst Patrik Schwendimann. Die grössere Erwartungshaltung berge auch ein grösser werdendes Enttäuschungspotenzial.

Die ebenfalls schwergewichtigen Pharmawerte Novartis und Roche ermässigten sich um jeweils 0,3 Prozent.

Bei den mehrheitlich nachgebenden Finanzwerten gaben die Aktien der Credit Suisse 0,5 Prozent nach. Die Titel der UBS stiegen gegen den Trend um 0,1 Prozent.

Grössere Kursabschläge gab es bei zyklischen Firmen. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns ABB verloren 1,5 Prozent. Die Anteile des Zementproduzenten LafargeHolcim und des Spezialchemiekonzerns Clariant fielen um rund ein Prozent. Die Anteile des Personalvermittlers Adecco sanken um 0,5 Prozent.

Am breiten Markt sanken die Aktien der GAM Holding um 4,4 Prozent auf 12,95 Franken. Bei dem Vermögensverwalter ist ein Grossaktionär ausgestiegen. Nach Angaben der platzierenden Bank Credit Suisse wurden am Dienstag 4,73 Millionen Aktien, entsprechend einem ein Paket rund drei Prozent verkauft. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)