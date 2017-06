ZürichHändler rechnen an der Schweizer Börse am Donnerstag mit höheren Kursen. Gute Vorgaben aus den USA und Asien dürften den Dividendenpapieren Auftrieb geben. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI um 0,4 Prozent höher mit 9112 Punkten. Auch der SMI-Future zog 0,4 Prozent auf 9090 Zähler an. Am Mittwoch hatte der Leitindex geringfügig höher geschlossen.

Kursbewegende Impulse erhofften sich die Händler von zahlreichen Konjunkturzahlen in Europa und den USA. Unter anderem werden in Deutschland der GfK-Index zur Kauflaune der Verbraucher und Inflationsdaten veröffentlicht. In den USA stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm.

Wie bereits an der Wall Street wetten die Händler auf höhere Kurse bei Finanzwerten. Anziehende Anleihenrenditen und der erfolgreich abgeschlossene Banken-Stresstest der US-Notenbank dürften die Anleger zum Kauf von Bankaktien ermutigen, hiess es am Markt. Die 34 grössten US-Banken haben von der Fed grünes Licht für ihre Aktienrückkauf- und Dividendenpläne erhalten. Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS wurden im vorbörslichen Handel um ein halbes Prozent fester indiziert.

Gefragt sein dürften auch die Anteile von Novartis: Die EU-Kommission hat das Medikament Zykadia als primäre Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs zugelassen. Der Expertenausschuss CHMP der europäischen Arzneimittelbehörde EMA hatte die Marktfreigabe im Mai empfohlen. Im vorbörslichen Geschäft nannten Händlern einen um 0,9 Prozent höheren Kurs.

Die Aktien von Logitech zogen vorbörslich ein Prozent an. Der Hersteller von Zubehör für Unterhaltungs- und Büroelektronik will die Dividende auf 0,62 von 0,56 Franken je Aktie anheben. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)