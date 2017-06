ZürichDie Schweizer Börse hat sich am Donnerstag zum Start leicht abgeschwächt. Gute Vorgaben aus den USA und Asien sorgen zwar für Rückwind, sagten Händler. Gebremst wurde der Markt aber von den nachgebenden Index-Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche. Gefragt seien dagegen Aktien von Banken. Der SMI notierte mit 9052 Punkten um 0,2 Prozent tiefer als am Vortag. Am Mittwoch hatte der Leitindex geringfügig höher geschlossen.

Kursbewegende Impulse erhofften sich die Händler von zahlreichen Konjunkturzahlen in Europa und den USA. Unter anderem werden in Deutschland der GfK-Index zur Kauflaune der Verbraucher und Inflationsdaten veröffentlicht. In den USA stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm.

Die Aktien der Banken profitierten von den guten Vorgaben ihrer Konkurrenten in den USA. Anziehende Anleiherenditen und der erfolgreich abgeschlossene Banken-Stresstest der US-Notenbank ermunterten die Anleger zum Kauf von Bankaktien, hiess es am Markt. Die 34 grössten US-Banken haben von der Fed grünes Licht für ihre Aktienrückkauf- und Dividendenpläne erhalten. Die Aktien der Credit Suisse und der UBS wurden um 1,7 und ein Prozent fester gehandelt. Die Anteile des Vermögensverwalters Julius Bär rückten 0,6 Prozent vor.

Auch Versicherungswerte tendierten höher, hinkten den Banken aber etwas hinterher.

Die Anteile von Nestle gaben nach den jüngsten Kursgewinnen 0,3 Prozent nach. Der Lebensmittekonzern hatte mit der Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufs für Kursschub gesorgt. Die beiden Ratingagenturen Standard & Poor's und Fitch setzten die Bonitätsnote um eine Stufe auf "AA-" herab. Moody's hielt an der Einstufung "Aa2" fest.

Rund ein halbes Prozent schwächer waren auch die Anteile der beiden Pharmakonzerne Novartis und Roche. Die Zulassung des Novartis-Medikaments Zykadia als primäre Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs in der EU wirkte sich kaum aus. Der Expertenausschuss CHMP der europäischen Arzneimittelbehörde EMA hatte die Marktfreigabe im Mai empfohlen.

Bei Idorsia ging der Kursanstieg weiter. Die vom Biotechnologiekonzern Actelion abgespaltene Forschungsfirma hat seit ihrem Börsendebüt vor bald zwei Wochen 60 Prozent an Wert gewonnen. Idorsia-Chef und Actelion-Gründer Jean-Paul Clozel hat seine Beteiligung auf knapp 23 Prozent ausgebaut.

Zyklische Aktien folgten ihren US-Mitbewerbern ins Plus. ABB, Adecco, Clariant und Swatch gewannen um bis zu ein Prozent an Wert.

Die Titel von LafargeHolcim sanken um 0,7 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Empfehlung für den Zementproduzenten auf "Hold" von "Buy" zurückgenommen.

Am breiten Markt notierten die Logitech-Anteile um 0,3 Prozent höher. Der Hersteller von Zubehör für Unterhaltungs- und Büroelektronik will die Dividende auf 0,62 von 0,56 Franken je Aktie anheben.

Die Cosmo-Aktien stiegen um 0,4 Prozent. Das Präparat Remimazolam erreichte in einer spätklinischen Studie der Phase III das Hauptziel im Hinblick auf Sedierung in Bronchoskopie-Patienten. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)