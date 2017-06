Schweizer Börse wird fester erwartet

Zürich, 29. Jun Händler rechnen an der Schweizer Börse am Donnerstag mit höheren Kursen. Gute Vorgaben aus den USA und Asien dürften den Dividendenpapieren Auftrieb geben. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI um 0,4 Prozent höher mit 9112 Punkten. Auch der SMI-Future zog 0,4 Prozent auf 9090 Zähler an. Am Mittwoch hatte der Leitindex geringfügig höher geschlossen.