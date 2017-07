ZürichUnterstützt von freundlichen Auslandvorgaben wird die Schweizer Börse am Montag eine Spur fester erwartet. Zu Beginn des zweiten Halbjahres dürfte neues Kapital an die Märkte fliessen, sagten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 8915 Punkten. Der SMI Future stieg um 0,6 Prozent auf 8943 Zähler. Im ersten Halbjahr hatte der Leitindex gut acht Prozent gewonnen.

Das Geschäft könnte aber in ruhigen Bahnen beginnen. Am Tag vor dem US-Nationalfeiertag finde an der Wall Street nur eine verkürzte Sitzung statt. Am Dienstag bleiben die US-Märkte geschlossen. Zudem werden am Freitag die viel beachteten US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, von denen sich die Anleger Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank erhoffen.

Impulse könnten aber auch von anderen Konjunkturzahlen ausgehen. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus Deutschland und den USA.

Höhere Kurse erwarteten Händlern bei den Aktien der Maschinenbauer Reiter und Schweiter. Rieter übernimmt das Textilmaschinengeschäft von Schweiter für 124,2 Millionen Franken. Die Akquisition werde sich positiv auf den Gewinn pro Aktie von Reiter auswirken.

Auch der Bauausstatter Arbonia dürfte von einem Verkauf profitieren. Die aus der Condecta Gruppe, der Anbieterin von Schnellmontagekränen, Raumsystemen und Kunststoff-Sanitärtoiletten bestehende Division Industriedienstleistungen soll verkauft werden.

Die Schweizer Börse erhält möglicherweise weiteren Zulauf: Der Messtechnikhersteller Landis+Gyr will noch im dritten Quartal an die Börse. Die derzeitigen Aktionäre, der angeschlagene japanische Technologiekonzern Toshiba und die staatsnahe Innovation Network Corporation of Japan, würden beim Börsengang voraussichtlich ihre gesamten Anteile veräussern. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Landis+Gyr einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Dollar. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)