ZürichUnterstützt von freundlichen Auslandvorgaben ist die Schweizer Börse am Montag mit höheren Kursen ins zweite Halbjahr gestartet. Händler sprachen von einer Erholung nach dem Kursrückgang zum Vormonatsende. Zum Semesterstart profitiere der Markt zudem von neuem Kapital, das an die Märkte fliesse. Der SMI legte um 0,6 Prozent auf 8956 Zähler zu. Im ersten Halbjahr hatte der Leitindex gut acht Prozent gewonnen.

Es sei schwierig zu beurteilen, ob die Aufwärtstendenz anhalten werde, hiess es in einem Kommentar der Thurgauer Kantonalbank. Die Anleger fürchteten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) wegen der brummenden Konjunktur den Geldhahn schneller als bislang gedacht zudrehen könnte.

Die Währungshüter der Euro-Zone bereiten sich nach den Worten des deutschen Bundesbank-Präsidenten Jens Weidmann allmählich auf eine Eindämmung der Geldflut vor. "Das kommt hoffentlich und daran arbeiten wir auch, das diskutieren wir auch", sagte Weidmann.

Händler gingen von einem eher ruhigen Markt aus. Am Tag vor dem US-Nationalfeiertag findet an der Wall Street nur eine verkürzte Sitzung statt. Am Dienstag bleiben die US-Märkte geschlossen. Zudem werden am Freitag die viel beachteten US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, von denen sich die Anleger Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank erhoffen.

Sämtliche Standardwerte legten zu. An der Spitze standen die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS mit einem Kursgewinn von 1,7 und 1,5 Prozent. Dahinter folgten die Anteile des Vermögensverwalters Julius Bär und des Lebensversicherers Swiss Life, die um 1,3 Prozent anzogen.

Die Aktien von Nestle gewannen 0,1 Prozent und bildeten damit das Schlusslicht. Der Lebensmittelriese beginnt am Dienstag mit seinem 20 Milliarden Franken grossen Aktienrückkaufprogramm.

Die schwergewichtigen Pharmatitel Novartis und Roche waren um 0,5 Prozent höher.

Die Anteile von Idorsia gewannen weitere 8,3 Prozent auf 19,55 Franken. Damit hat sich der Wert der Aktie seit dem Börsengang vor gut zwei Wochen praktisch verdoppelt. Die Forschungsfirma war im Zuge der Übernahme von Actelion durch den US-Konzern Johnson&Johnson von der Biotechnologiefirma abgetrennt worden.

Bei den Aktien zyklischer Firmen legten Adecco, ABB, SGS und LafargeHolcim ein Prozent und mehr zu.

Am breiten Markt wurden die Anteile der Maschinenbauer Rieter und Schweiter um mehr als zwei Prozent höher gehandelt. Rieter übernimmt das Textilmaschinengeschäft von Schweiter für 124,2 Millionen Franken. Die Akquisition werde sich positiv auf den Gewinn pro Aktie von Rieter auswirken.

Die Aktien des Bauausstatters Arbonia gewannen zwei Prozent. Die aus der Condecta Gruppe, der Anbieterin von Schnellmontagekränen, Raumsystemen und mobilen Kunststoff-Toiletten bestehende Division Industriedienstleistungen, soll verkauft werden. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Angelika Gruber)