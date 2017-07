ZürichAn der Schweizer Börse dürften am Dienstag keine dicken Taue zerrissen werden. Händler erwarteten am US-Unabhängigkeitstag keine grösseren Aktivitäten. "Es fehlen kursweisende Impulse", sagte ein Händler. Am Nachmittag dürfte der Handel ausdünnen, weil die US-Börsen geschlossen bleiben. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 9017 Punkten. Der SMI Future sank um 0,3 Prozent auf 8974 Zähler. Der Leitindex war am Montag um 1,2 Prozent gestiegen.