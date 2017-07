ZürichDie Schweizer Börse hat am Dienstag nachgegeben. Nach den kräftigen Gewinnen vom Vortag schalteten die Anleger einen Gang zurück. Frische Impulse werden kaum erwartet, da in den USA wegen des Unabhängigkeits-Feiertags die Finanzmärkte geschlossen bleiben. "Kursweisende Impulse sind Mangelware", sagte ein Händler. Der SMI sank um 0,2 auf 8994 Punkte. Am Montag war der Leitindex um 1,2 Prozent gestiegen.