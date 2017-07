ZürichDie Schweizer Börse dürfte am Mittwoch etwas nachgeben. Da am Dienstag an der Wall Street der Handel wegen des US-Nationalfeiertags geruht hatte, vermissten Händler kursweisende Impulse. Auch in Fernost bewegten sich die Aktienkurse in engen Spannen. Für eine gewisse Nervosität hatte laut Händlern der Raketentest Nordkoreas vom Dienstag gesorgt.