ZürichDie Schweizer Börse dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel starten. Bei vielen Anlegern mache sich Unsicherheit über das weitere Tempo der Zinserhöhungen in den USA breit, sagte ein Händler. Das hatte bereits die Aktienmärkte in Asien belastet. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer mit 8935 Punkten. Der SMI-Future gab ebenfalls 0,2 Prozent auf 8922 Zähler nach. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,2 Prozent eingebüsst.

Der Blick der Investoren sei weiterhin in die USA gerichtet: Dort bereitet die hartnäckig niedrige Inflation der US-Notenbank mit Blick auf die angepeilte weitere Zinserhöhung in diesem Jahr zusehends Kopfschmerzen. Einige Währungshüter befürchten, dass sich der als zu niedrig empfundene Preisdruck verfestigen könnte, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Juni-Zinssitzung hervorgeht.

Nun warten Anleger vor allem auf erste Signale zur Lage am US-Arbeitsmarkt vor der am Freitag erwarteten offiziellen Jobstatistik. Am Donnerstag stehen bereits die Juni-Daten des privaten Anbieters ADP auf der Agenda, sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

In der Schweiz dürfte die Erstnotiz der Versandapotheke Zur Rose für Gesprächsstoff sorgen. Die Aktien wurden zu 140 Franken pro Titel und damit am oberen Ende der zuvor bereits eingeengten Preisspanne platziert.

Die Aktien der Zurich Insurance wurden vorbörslich etwas schwächer indiziert. Bei dem Versicherer soll Michel Lies im kommenden Jahr das Präsidium übernehmen. Der frühere Konzernchef des Rückversicherers Swiss Re löst Tom de Swaan ab. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Paul Arnold)