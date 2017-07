ZürichDie Anleger an der Schweizer Börse haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Die Unsicherheit über das weitere Tempo der Zinserhöhungen in den USA und der Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm lasteten auf der Stimmung, sagte ein Händler. Der SMI gab 0,3 Prozent nach auf 8929 Punkte nach. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,2 Prozent eingebüsst.

Ihren Blick richten die Investoren weiterhin in die USA, erklärten Händler. Dort bereitet die hartnäckig niedrige Inflation der US-Notenbank mit Blick auf die angepeilte weitere Zinserhöhung in diesem Jahr zusehends Kopfschmerzen. Einige Währungshüter befürchten, dass sich der als zu niedrig empfundene Preisdruck verfestigen könnte, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Juni-Zinssitzung hervorgeht.

Nun warten die Anleger vor allem auf erste Signale zur Lage am US-Arbeitsmarkt vor der am Freitag erwarteten offiziellen Jobstatistik. Am Donnerstag stehen bereits die Juni-Daten des privaten Anbieters ADP auf der Agenda, sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

In der Schweiz legten die Versandapotheke Zur Rose ein glänzendes Börsendebüt hin. Die Aktien stiegen um mehr als zwölf Prozent auf 157 Franken. Im Zuge des Börsengangs waren die Aktien zu 140 Franken pro Titel und damit am oberen Ende der zuvor bereits eingeengten Preisspanne platziert worden. Den Erlös von bis zu 233 Millionen Franken will die Firma vor allem in den Ausbau des Geschäfts in Deutschland stecken, wo sie unter der Marke "DocMorris" tätig ist.

Auf dem Markt lasteten insbesondere die beiden Pharma-Schwergewichte. UBS hatte die Empfehlung für Roche auf "Neutral" von "Buy" zurückgenommen und die Genussscheine gaben 0,5 Prozent nach. Die Novartis-Titel rutschten 0,6 Prozent ab. Die Anteile von Lonza verloren 0,5 Prozent an Wert. Der Pharmazulieferer hat nach Vorliegen aller Genehmigung die 5,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme der Firma Capsugel abgeschlossen. Die Analysten der Bank Vontobel erwarten nun, dass sich Lonza neue Mittelfristziele setzt.

Mit Nestle gab auch das dritte SMI-Schwergewicht 0,2 Prozent nach. Der Lebensmittelkonzern hat in einem Patentstreit um Kaffeekapseln mit der Firma Ethical Coffee Company eine Niederlage erlitten. Ein Zivilgericht in Düsseldorf befand die Firmen Nespresso Deutschland GmbH, Groupe SEB Deutschland GmbH und De Longhi Deutschland GmbH der Patentverletzung für schuldig.

Auf den Kaufzetteln standen einmal mehr Finanztitel. Die Aktien von UBS und Credit Suisse legten 0,4 und 0,1 Prozent zu. Auch die Versicherungswerte hielten sich mehrheitlich in der Gewinnzone. Allerdings gaben die Aktien der Zurich Insurance Group leicht nach. Bei dem Versicherer soll Michel Lies im kommenden Jahr das Präsidium übernehmen. Der frühere Konzernchef des Rückversicherers Swiss Re löst Tom de Swaan ab.

Zyklische Werte wie die Aktien des Elektrokonzerns ABB, des Personalvermittlers Adecco, der Sanitärtechnikfirma Geberit und des Zementproduzenten LafargeHolcim gaben leicht nach. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Paul Arnold)