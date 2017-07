Schweizer Börse dürfte kaum vom Fleck kommen

Zürich, 06. Jul Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel starten. Bei vielen Anlegern mache sich Unsicherheit über das weitere Tempo der Zinserhöhungen in den USA breit, sagte ein Händler. Das hatte bereits die Aktienmärkte in Asien belastet. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer mit 8935 Punkten. Der SMI-Future gab ebenfalls 0,2 Prozent auf 8922 Zähler nach. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,2 Prozent eingebüsst.