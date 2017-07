ZürichDie Schweizer Börse hat ihre Talfahrt zum Wochenausklang fortgesetzt. Erneut belasteten vor allem Kursabschläge bei den drei Index-Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche den Markt. Zudem dämpfen negative Vorgaben aus den USA und Fernost die Stimmung. Der Leitindex SMI startete am Freitag mit 0,3 Prozent Abschlag auf 8861 Zähler in den Handel, nachdem er bereits in den vergangenen drei Tagen nachgegeben hatte.

Händler gehen davon aus, dass sich die Anleger vor den stark beachteten offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag kaum aus der Deckung wagen werden. Von der Jobstatistik der Regierung erwarten sich Investoren weitere Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Fed. Experten gehen davon aus, dass im Juli 179.000 neue Stellen geschaffen wurden nach 138.000 im Mai. Einen Vorgeschmack lieferten bereits am Donnerstag die Auswertungen des privaten Arbeitsvermittlers ADP, demzufolge im Juni überraschend wenig neue Jobs entstanden.

In der Schweiz rutschten die Bluechips mehrheitlich ins Minus, wobei die Einbussen unter einem Prozent blieben. Merklich belastet wurde der SMI von der anhaltenden Kursschwäche der beiden Pharmawerte. Die Anteile von Novartis und Roche büssten 0,3 und 0,5 Prozent ein. "Das steht im Einklang mit der Entwicklung an anderen Börsen", sagte ein Aktienstratege. "Der Pharmasektor in den USA hat in den letzten Tagen korrigiert." Gesundheitswerte seien inzwischen hoch bewertet. In Amerika weise der Sektor dieses Jahr nach den Technologiewerten die zweitbeste Entwicklung auf.

Die Nestle-Aktien gaben 0,5 Prozent nach. Auch der Lebensmittel-Weltmarktführer sei teuer geworden, sagte ein Börsianer. "Die Bewertung liegt ein Viertel über dem historischen Durchschnitt."

Gefragt blieben wie in den Tagen zuvor Bankaktien. Credit Suisse und UBS zogen 0,8 und 0,4 Prozent an. Auch die Versicherungswerte hielten sich mit nur leichten Einbussen besser als der Markt. Marktteilnehmer führen das auf die Geldpolitik zurück. Die Aussicht auf steigende Zinsen treibe die Anleiherenditen hoch, womit sich die Gewinnaussichten der Geldhäuser und Assekuranzen tendenziell verbessern.

Konjunkturzyklische Firmen wie der Elektrotechnikkonzern ABB, der Stellenvermittler Adecco, die Sanitärtechnikfirma Geberit und der Zementproduzent LafargeHolcim waren eher unter den Kursverlierern zu finden. Anders als bei den Finanzwerten schlugen sich die Zinserwartungen hier eher negativ nieder. Vor allem aus Unsicherheit über Ausmass und Geschwindigkeit der geldpolitischen Wende agierten die Anleger zurückhaltend. Grundsätzlich sei die Aussicht auf steigende Zinsen aber ein Signal, dass die Konjunktur auf gutem Weg ist, sagte ein Händler. "Eigentlich ist das ein gutes Zeichen."

Gegen den Trend stiegen die beiden Luxusgüterwerte Richemont und Swatch leicht. Beide waren zuletzt unter die Räder gekommen.

Die Zur-Rose-Aktien sanken um 5,6 Prozent auf 151 Franken. Die Versandapotheke hatte am Vortag ein glänzendes Börsendebüt hingelegt, nachdem die Aktien bereits zu 140 Franken pro Titel und damit am oberen Ende der Preisspanne platziert worden waren.

Nachrichten gab es vor allem von Unternehmen aus dem breiten Markt. Beim Nahrungsmittelzusatz-Hersteller Evolva tritt Firmenchef Neil Goldsmith zurück. Die sehr volatilen Aktien schnellten 9,3 Prozent hoch. Es sei zu hoffen, dass sich die Firma unter dem neuen Chef Simon Waddington stärker auf die Vermarktung ihrer Produkte konzentriert, erklärte Vontobel-Analystin Carla Baenziger.

Der Halbleiter-Zulieferer Comet hat im ersten Halbjahr gut verdient: Umsatz und Reingewinn lägen deutlich über dem Vorjahresniveau, teilte die Firma mit. Die Titel stiegen um 8,1 Prozent.

Die Anteile von Meyer Burger zogen fünf Prozent an. Das Unternehmen hat vom Solarmodulhersteller REC Group einen Auftrag für die Lieferung und Installation von Diamantdrahtsägesystemen im Umfang von rund zwölf Millionen Franken erhalten. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)