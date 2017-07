Schweizer Börse im Rückwärtsgang - Pharmawerte bremsen

Zürich, 06. Jul Die Anleger an der Schweizer Börse haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Die Unsicherheit über das weitere Tempo der Zinserhöhungen in den USA und der Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm lasteten auf der Stimmung, sagte ein Händler. Der SMI gab 0,3 Prozent nach auf 8929 Punkte nach. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,2 Prozent eingebüsst.