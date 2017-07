Schweizer Börse dürfte Vortagesgewinne ausbauen

Zürich, 11. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte den Anstieg am Dienstag fortsetzen. Die Kursgewinne an den asiatischen Märkten untermauerten die zuversichtliche Anleger-Einschätzung der konjunkturellen Aussichten, erklärten Händler. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent fester mit 8959 Punkten. Der SMI-Future zog ebenfalls 0,2 Prozent auf 8951 Zähler an. Am Montag hatte der Leitindex 0,7 Prozent gewonnen.

Händler rechneten mit einer ruhigen Sitzung. Am Tag vor der halbjährlichen Kongressanhörung von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen dürften sich die Anleger bedeckt halten. Yellen wird am Mittwoch und Donnerstag den zuständigen Ausschüssen des Kongresses Bericht über die geldpolitische Lage in den USA erstatten. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, wie die Notenbank ihre durch Anleihenkäufe aufgeblähte Bilanz verkleinern will. Fed-Direktorin Lael Brainard wird sich zudem bei einer Veranstaltung in New York am Abend zum gleichen Thema äussern - allerdings erst nach Börsenschluss in Europa.

Adecco wurden vorbörslich 1,2 Prozent tiefer indiziert. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Personalvermittlers auf Sell von Hold zurückgestuft und das Kursziel auf 60 von 77 Franken gesenkt. Sämtliche anderen Standardwerte wurden fester gesehen. Spitzenreiter waren Credit Suisse mit einem Plus von 0,5 Prozent. (Reporter: Oliver Hirt; redigiert von Angelika Gruber)