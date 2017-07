Anleger an Schweizer Börse in Lauerstellung

Zürich, 11. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag zunächst keine grossen Sprünge gemacht. Zwar seien viele Anleger optimistisch und erwarteten eine anziehende Konjunktur, was sich auch in den Kursgewinnen in Asien widerspiegle, erklärten Händler. Angesichts der Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Geldpolitik hielten sich die Investoren jedoch zurück. Der Schweizer Blue-Chip-Index SMI lag am Vormittag bei 8947 Punkten in etwa auf dem Vortagesniveau. Am Montag hatte er 0,7 Prozent gewonnen.

Auch im Tagesverlauf rechnen Händler mit einer ruhigen Sitzung. Grund ist die mit Spannung erwartete halbjährliche Kongressanhörung von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen, die am Mittwoch und Donnerstag den zuständigen Ausschüssen des Kongresses Bericht über die geldpolitische Lage in den USA erstatten wird. Anleger erhoffen sich davon Hinweise darauf, wie die Notenbank ihre durch Anleihenkäufe aufgeblähte Bilanz verkleinern will. Fed-Direktorin Lael Brainard wird sich bei einer Veranstaltung in New York am Abend zum gleichen Thema äussern - allerdings erst nach Börsenschluss in Europa. US-Zentralbanker John Williams rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung im laufenden Jahr und einem sukzessiven Bilanzabbau.

Grösster Verlierer unter den Schweizer Standardwerten war Adecco mit einem Minus von 1,6 Prozent auf 72,20 Franken. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Personalvermittlers auf Sell von Hold zurückgestuft und das Kursziel auf 60 von 77 Franken gesenkt. Zudem notierten die Schwergewichte Nestle und Novartis mit Abschlägen, die sich jedoch in Grenzen hielten. Die Genussscheine von Roche waren 0,5 Prozent höher. Gefragt waren auch zyklische Werte wie ABB und LafargeHolcim sowie Banktitel - allen voran die Credit Suisse.

Der Aromenhersteller Givaudan vermochte die Anleger mit der Übernahme der niederländischen Vika B.V mit einem Umsatz von 64 Millionen Euro nicht zu begeistern. Die Aktie rutschte 0,2 Prozent ab. Besser kam der Zukauf des Logistikkonzerns DKSH an: Die Firma beteiligt sich mit 60 bis 65 Prozent an der indonesischen PT Wicaksana mit einem Umsatz von umgerechnet über 60 Millionen Franken. "Auch wenn dies nur eine kleine Übernahme ist, ist sie für DKSH insofern wichtig, als dass sie den Markteintritt in Indonesien darstellt – DKSH hatte diese Absicht schon länger", erklärten die Analysten der ZKB. Die Aktie war ein Prozent im Plus.

Zu den Gewinnern am breiten Markt zählten die Vakuumtechnik-Firma Inficon und der Energiekonzern Energiedienst Holding. Beide Unternehmen hatten für das erste Halbjahr einen Gewinnsprung angekündigt. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Oliver Hirt)