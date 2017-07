Schweizer Börse dürfte auf der Stelle treten

Zürich, 12. Jul (Reuters) - Die Anleger an der Schweizer Börse dürften vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chefin Janet Yellen am Nachmittag in Deckung bleiben. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI am Mittwoch vorbörslich weitgehend unverändert bei 8879 Punkten. Der SMI-Future gab 0,1 Prozent nach auf 8861 Zähler. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,8 Prozent eingebüsst, weil viele Investoren vor den Halbjahresberichten vieler Unternehmen ihre Positionen zurückgefahren hatten. Von den Ausführungen der Fed-Chefin erwarten sich Anleger Hinweise auf Tempo und Ausmass der künftigen Zinserhöhungen und den geplanten Abbau der durch Anleihekäufe während der Finanzkrise aufgeblähten Fed-Bilanz.

Für Gesprächsstoff in der Schweiz sorgt der Messtechnik-Hersteller Landis+Gyr, der noch im Juli an die Börse will. Das Unternehmen hat die Preisspanne für sein Kapitalmarktdebüt auf 70 bis 82 Franken je Aktie festgelegt und ist damit bis zu 2,4 Milliarden Franken wert. Die Erstnotiz an der SIX ist für den 21. Juli geplant.

Weitere Handelsimpulse waren zunächst rar. Novartis kann sich nach den Worten von Präsident Jörg Reinhardt auch grössere Zukäufe im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich vorstellen. Die Aktie wurde - wie sämtliche Standardwerte - vorbörslich leicht fester indiziert.

UBS hat sich im Skandal um Zinsmanipulationen mit US-Privatklägern auf eine Zahlung von 14 Millionen Dollar geeinigt. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)