Schweizer Börse kehrt in den Steigflug zurück

Zürich, 12. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse hat bis zu Wochenmitte einen regelrechten Zickzackkurs vorgelegt. Der Leitindex SMI stieg am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 8932 Punkte. Am Dienstag hatte das Bluechip-Barometer 0,8 Prozent verloren, nachdem es mit einem deutlichen Plus in die Woche gestartet war. Marktteilnehmer sehen vor allem die Unsicherheit über die Geldpolitik als treibenden Faktor. "Wir bewegen uns im Spannungsfeld der Geldpolitik", sagte ein Marktstratege. "Die Investoren sind hin und hergerissen. Es geht sicher nicht friktionslos über die Bühne, wenn die Notenbanken von ihrer ultra-lockeren Geldpolitik abrücken."

Von der Konjunktur komme zwar Rückenwind für die Aktien. Doch viele Börsen bewegten sich auf oder nahe an Rekordständen. Und sollten die Renditen weiter steigen, könnten Anleihen wieder eine Alternative für die Investoren werden. Bis es wirklich soweit sei, müssten die Zinsen aber wohl noch kräftig anziehen. "Momentan sind das immer noch Renditen, die mit der Lupe gesucht werden müssen", sagte der Marktstratege.

Am Nachmittag könnte US-Notenbankchefin Janet Yellen für frischen Wind sorgen. Vor ihrem Auftritt im Kongress dürften die Anleger in Deckung bleiben. Eine zweite Amtsperiode der Fed-Chefin wird einem Medienbericht zufolge immer unwahrscheinlicher. Das Magazin "Politico" berichtete am Dienstag, Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn habe beste Aussichten, Yellens Nachfolger zu werden. Das Magazin berief sich auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen aus Präsidialamt, Finanzministerium und Kongress.

Für Gesprächsstoff in der Schweiz sorgt Landis+Gyr. Das Messtechnik-Unternehmen will noch im Juli den Sprung aufs Börsenparkett in Zürich wagen und hat die Spanne für den Ausgabepreis mit 70 bis 82 Franken je Aktie festgelegt. Die Traditionsfirma, die momentan dem angeschlagenen japanischen Technologiekonzern Toshiba und dem staatlich unterstützte Investmentfonds Innovation Network Corp of Japan gehört, wäre damit bis zu 2,4 Milliarden Franken wert. Die Erstnotiz ist für den 21. Juli geplant. Landis+Gyr wäre der fünfte Neuzugang an der SIX in diesem Jahr.

Andere Handelsimpulse waren rar. Bei den Bluechips sorgten die drei Index-Schwergewichte für Schub. Die beiden Pharmawerte Novartis und Roche zogen jeweils 0,8 Prozent an. Novartis kann sich nach den Worten von Präsident Jörg Reinhardt auch grössere Zukäufe im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich vorstellen.

Nestle waren mit 0,4 Prozent Kursplus etwas hinterher. Den drei SMI-Riesen hilft oder schadet ihre Stellung, wenn Investoren in den Schweizer Markt einsteigen oder ihm den Rücken kehren. "Zuletzt gab es ein bisschen eine Absetzbewegung internationaler Investoren", sagte ein Händler.

Gefragt waren auch Finanzwerte und konjunkturzyklische Titel. Credit Suisse, UBS, Zurich Insurance, ABB, Richemont und Swatch gewannen bis zu gut ein Prozent an Wert. Lediglich Swiss Life, Swiss Re und Givaudan wurden unter den SMI-Werten leicht schwächer gehandelt.

Am breiten Markt waren Technologiewerte wie AMS, Meyer Burger, Inficon und VAT gefragt und stiegen zum Teil um mehr als drei Prozent. Die Logitech-Aktien zogen 2,4 Prozent an. Der Computerzubehör-Konzern kauft die Firma Astro, einen Hersteller von Kopfhörern für Computerspiele, für 85 Millionen Dollar in bar. Im Jahr 2018 werde der Zukauf zum Umsatz beitragen, sich aber wegen Investitionen in die neue Tochter leicht negativ auf den Gewinn auswirken.

Die Anteile von Zehnder rückten 0,6 Prozent vor. Der Heizkörperhersteller nimmt die nach wiederholten Erdbeben unterbrochene Produktion in Manisa in der Türkei wieder auf.

Die Vifor-Titel waren um 1,8 Prozent fester. Die Pharmafirma will in drei weitere Studien die Wirksamkeit des Medikaments Ferinject bei Herzproblemen prüfen.

Die Banque Profil de Gestion gewann 2,7 Prozent an Wert. Die Privatbank erzielte nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr ein besseres Ergebnis als im Vorjahreszeitraum. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber. Bei Rückfragen wenden Sie sich an bitte die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)