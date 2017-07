Schweizer Börse dürfte weiter zulegen

Zürich, 13. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse dürfte ihren Höhenflug am Donnerstag fortsetzen. Nach der Rede der US-Notenbankchefin Janet Yellen seien viele Anleger weiterhin in Kauflaune, sagten Händler. Sie hatte den Investoren mit ihren Signalen für ein vorsichtiges Vorgehen bei Zinserhöhungen Mut gemacht. Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent fester mit 9032 Punkten. Der SMI-Future zog ebenfalls 0,2 Prozent auf 9020 Zähler an. Am Mittwoch hatte der Leitindex 1,6 Prozent gewonnen und die Hürde von 9000 Punkten überwunden.

In der Schweiz wurden sämtliche Standardwerte höher indiziert. Die Aktien von Novartis legten vorbörslich 0,2 Prozent zu. Eine neuartige Immuntherapie des Schweizer Pharmakonzerns ist der Zulassung im weltgrössten Pharmamarkt USA einen wichtigen Schritt näher gekommen. Ein Expertenausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich einstimmig dafür aus, den Wirkstoff CTL019 zur Behandlung von akuter lymphatischer Leukämie bei Kindern und Jugendlichen zuzulassen.

Die Titel der Partners Group wurden knapp drei Prozent höher indiziert, nachdem der Asset Manager seine Prognose für die Kundennachfrage im Gesamtjahr angehoben hatte. (Reporter: Angelika Gruber; redigiert von Oliver Hirt)