Schweizer Börse behauptet sich über 9000 Punkten

Zürich, 13. Jul (Reuters) - Nach dem Höhenflug des Vortages ist die Schweizer Börse am Donnerstag auf einen Seitwärtskurs eingeschwenkt. Verluste bei Gesundheitswerten standen Gewinne bei Finanztiteln gegenüber. Der SMI notierte rund 45 Minuten nach Handelsbeginn 0,05 Prozent tiefer auf 9012 Punkten. Am Mittwoch hatte der Leitindex 1,6 Prozent gewonnen und die Hürde von 9000 Punkten überwunden.

Auch die US-Börsen hatten zugelegt, nachdem die Rede US-Notenbankchefin Janet Yellen von den Anlegern positiv aufgenommen wurde. "Die Aktienmärkte stiegen, weil die Anleger erfreut sind, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik kurzfristig nicht so eindeutig ist, wie man es zuletzt angenommen hatte", erklärten die Analysten der Credit Suisse.

An der Schweizer Börse hielten sich Gewinner und Verlierer bei meist geringen Ausschlägen in etwa die Waage. Gesucht waren vor allem Banken und Versicherungen. Swiss Life rückten 0,5 Prozent vor. Bei den Geldhäuser stiegen UBS 0,4 Prozent und Credit Suisse über ein Prozent. Die Titel von Partners Group wurden knapp drei Prozent höher gehandelt. Die Private Equity-Gesellschaft sammelte im ersten Halbjahr erneut mehr Neugeld ein als vom Markt erwartet und hob die Prognose für das Gesamtjahr an. "Langsam wird’s unheimlich", kommentierte ZKB-Analyst Michel Kunz. Solange die Nachfrage dermassen brumme, bleibe das Rating "Übergewichten". Die Titel des Bankensoftwareunternehmens Temenos gewannen 1,1 Prozent auf 90,30 Franken. Der Broker Kepler Cheuvreux erhöhte das Kursziel auf 95 von 83 Franken.

Auf den Verkaufszetteln standen Lonza. Die Aktien des Pharmazulieferers verloren 0,8 Prozent. Auch Novartis gaben trotz guter Nachrichten nach. Eine neuartige Immuntherapie des Basler Konzerns ist der Zulassung im weltgrössten Pharmamarkt USA einen wichtigen Schritt näher gekommen. Ein Expertenausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich einstimmig dafür aus, den Wirkstoff CTL019 zur Behandlung von akuter lymphatischer Leukämie bei Kindern und Jugendlichen zuzulassen.

DKSH büssten 2,1 Prozent ein. Die Logistikfirma hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr um knapp zwei Prozent auf 93,3 Millionen Franken gesteigert, die Analystenerwartungen damit aber nicht ganz erfüllt. Die Konsumzurückhaltung in Thailand und die wirtschaftliche Stagnation in Hongkong bremsten, hiess es bei der ZKB. (Reporter: Oliver Hirt; redigiert von Angelika Gruber)