Schweizer Börse dürfte Aufwärtstrend fortsetzen

Zürich, 17. Jul (Reuters) - Die Schweizer Börse wird zu Wochenbeginn etwas höher gesehen. Der Markt dürfte unterstützt von positiven Vorgaben aus den USA und starken Konjunkturzahlen aus China an den Aufwärtstrend der Vorwoche anknüpfen, sagten Händler.

Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal mit 6,9 Prozent etwas stärker gewachsen als von Experten vorhergesagt. Analysten hatten mit plus 6,8 Prozent gerechnet.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich mit 9042 Zählern um 0,1 Prozent höher. Der SMI Future stieg um 0,2 Prozent auf 9026 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex um 0,3 Prozent höher geschlossen.

Die Anleger dürften sich vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturzahlen und Firmenergebnissen im Laufe der Woche aber nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Am Montag werden die Verbraucherpreise in der Euro-Zone für Juni und in den USA der Konjunkturindex Empire State offen gelegt. Am Donnerstag dürften die Anleger den Fokus auf die Zinsentscheidung Europäischen Zentralbank (EZB) richten.

Bei den Firmenergebnissen dürften der Pharmariese Novartis am Dienstag und der Elektrotechnikkonzern ABB und der Aromenhersteller Givaudan am Donnerstag im Mittelpunkt stehen.

Gute Ergebnisse für das erste Halbjahr legte SGS vor. Der Inspektionskonzern steigerte den Umsatz um 4,9 Prozent auf 3,05 Milliarden Franken. Nach einer Reihe von schwierigen Semestern habe auch die Sparte Bergbau erstmals wieder zulegen können. Der Konzerngewinn des Weltmarktführers stieg um sieben Prozent auf 276 Millionen Franken und traf damit die Analystenerwartungen. Für das Gesamtjahr erwarte SGS ein solides Umsatzwachstum und ein höheres bereinigtes operatives Ergebnis in Lokalwährungen. Im vorbörslichen Handel wurde die SGS-Aktie um 0,1 Prozent höher indiziert. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)