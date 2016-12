ZürichDer neue Anlauf zu einem Milliarden-Deal mit dem US-Konzern Johnson & Johnson hat die Actelion-Aktien am Donnerstag kräftig angeschoben. Die Titel der Biotechnologiefirma schnellten an der Börse in Zürich im Eröffnungshandel um sieben Prozent auf 230,90 Franken hoch. An der Börse ist das Unternehmen damit umgerechnet rund 24 Milliarden Dollar wert.