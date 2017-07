ZürichDer Schweizer Franken ist zum Euro auf den tiefsten Stand seit rund zehn Monaten gefallen. Mit 1,1009 Franken kostete die Gemeinschaftswährung am Montag so viel wie letztmals Anfang September 2016.

Der Euro hat in den vergangenen Monaten dank der Erleichterung vieler Investoren über den Wahlsieg des Pro-Europäers Emmanuel Macron in Frankreich und zunehmender Spekulationen auf ein Ende der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) an Wert gewonnen. Denn der Konjunkturmotor brummt: Börsianer beurteilen die aktuelle wirtschaftliche Lage im Euro-Raum laut der Investmentberatung Sentix so gut wie seit Dezember 2007 nicht mehr. Zudem stiegen die Exporte deutscher Firmen im Mai den fünften Monate in Folge.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) stemmt sich seit Jahren mit Negativzinsen und Eingriffen am Devisenmarkt gegen einen starken Franken, um die heimische Exportwirtschaft zu stützen. (Reporter: Paul Arnold und Angelika Gruber; redigiert von Oliver Hirt)