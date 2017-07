ZürichDie Schweizer Versandapotheken Zur Rose hat am Donnerstag ein glänzendes Börsendebüt hingelegt. Die Aktien stiegen beim Handelsstart an der Schweizer Börse SIX auf 156,90 Franken und notierten damit um zwölf Prozent über dem Ausgabepreis.

Die nach eigenen Angaben größte Versandapotheke Europas hat beim Sprung auf das Börsenparkett die Preisspanne voll ausgereizt und die Titel am oberen Ende des zuvor bereits eingeengten Preisbandes zu 140 Franken ausgegeben. Den Erlös von bis zu 233 Millionen Franken (213 Millionen Euro) will das Unternehmen aus der rund 35 Kilometer nordöstlich von Zürich gelegenen Stadt Frauenfeld vor allem in den Ausbau des Geschäfts in Deutschland stecken, wo die Firma unter der Marke "DocMorris" tätig ist. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)