Cars drive bumper to bumper on a congested highway on a polluted day in Beijing, China January 5, 2017. REUTERS/Thomas Peter

Peking Trotz weniger staatlicher Förderung für Kleinwagen hat der Pkw-Absatz in China zu Jahresbeginn kräftig angezogen.

Er legte in den Monaten Januar bis März um sieben Prozent zu und damit so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Die am Dienstag vom Automobilherstellerverband CAAM veröffentlichten Zahlen zeigten, dass die in der Industrie vielfach geäußerte Furcht vor einer Abkühlung des größten Automobilmarkts der Welt überzogen war. Der CAAM hatte im Januar für 2017 ein Absatzplus von fünf Prozent veranschlagt. Die Regierung in Peking hatte den Verkauf von Wagen mit einem Hubraum von bis zu 1,6 Litern durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf fünf Prozent gefördert. Ab Januar ist der Satz jedoch auf 7,5 Prozent gestiegen, 2018 sollen es wieder die regulären zehn Prozent sein.