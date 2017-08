Uber-Rivale Taxify will mit chinesischer Hilfe in Europa wachsen

A Taxify car drives in Tallinn, Estonia, June 13, 2017. Picture taken June 13, 2017.

Hongkong (Reuters) - Der estnische Uber-Rivale Taxify will mit Hilfe eines chinesischen Partners in Europa und Afrika wachsen.

Der chinesische Fahrtvermittler Didi Chuxing, der im vergangenen Jahr Uber China übernommen hatte, teilte mit, er wolle in Taxify investieren und dessen weiteres Wachstum unterstützen. Taxify solle so zum beliebtesten Privattaxi-Vermittler in Europa und Asien werden. Eine Investitionssumme nannten die beiden Firmen nicht. Taxify hat den Angaben zufolge 2,5 Millionen Nutzer in 18 Ländern Europas und Afrikas. Didi hat nach eigenen Angaben mehr als 400 Million Kunden.