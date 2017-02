Peking China hat Medienberichte über eine Truppenaufstockung an der Grenze zu Nordkorea zurückgewiesen.

Die Berichte, dass nach dem Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un zusätzliche Soldaten in die Region entsandt worden seien, entbehrten jeglicher Grundlage, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Donnerstag. Medien in Hongkong hatten über die Entsendung von Truppen als Reaktion auf den Mord vom 13. Februar berichtet. Allerdings wird häufig nach einer Verschärfung der Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel darüber spekuliert, dass China die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Die Regierung in Peking weist derartige Spekulationen stets zurück.

China ist der wichtigste Verbündete der nordkoreanischen Regierung, hat aber verärgert auf die Atom- und Raketentests des Nachbarlandes reagiert. Kim Jong Nam wurde am Flughafen in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur getötet. Die Polizei vermutet, dass er durch schnell wirkendes Gift starb. Vertreter Südkoreas und der USA gehen davon aus, dass nordkoreanische Agenten hinter der Tat stecken. Kim lebte unter dem Schutz der chinesischen Regierung in Macau.