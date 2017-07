FrankfurtMit Rückenwind aus Asien und den USA ist der Dax höher in die neue Woche gestartet. Er eröffnete den Handel mit einem Gewinn von 0,6 Prozent auf 12.463 Punkte. Unerwartet gute Daten vom US-Arbeitsmarkt am Freitagnachmittag hatten die Anleger an der Wall Street und an den Börsen in Fernost bereits zuversichtlich gestimmt.

Im Fokus am deutschen Aktienmarkt standen zum Wochenauftakt die Titel des Schifffahrtkonzerns Hapag Lloyd mit einem Plus von 2,4 Prozent. Die weltweit viertgrößte Containerreederei Cosco Shipping will für umgerechnet 6,3 Milliarden Dollar ihren kleineren Rivalen Orient Overseas International>0316.HK> (OOIL) kaufen und damit zur Nummer drei der Branche aufrücken. Hapag-Lloyd rückt durch die Übernahme auf Rang fünf unter den weltweit größten Reedereikonzernen vor.

Die Aktien von E.ON profitierten von einer Kaufempfehlung von Analysten der Bank HSBC, sie stiegen um 2,5 Prozent und waren mit Abstand gefragtester Wert im Dax. Die Papiere des Rivalen RWE gewannen 1,7 Prozent.