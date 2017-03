Berlin Die Union will schärfer gegen Sozialmissbrauch durch Asylbewerber vorgehen.

"Wir müssen das Recht so ändern, dass die, die Sozialleistungen erschleichen, künftig aus dem Asylverfahren herausgenommen werden können", sagte der stellvertretende Fraktionschef Stephan Harbarth am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. "Wer unsere Hilfsbereitschaft ausnutzt und unsere Gastfreundschaft mit Füßen tritt, hat auf Dauer keine Perspektive in diesem Land." Der CDU-Politiker will darüber mit der SPD im laufenden Verfahren zum Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht beraten, über das am Donnerstag erstmals der Bundestag debattierte.

Hintergrund des Vorstoßes der Union sind Berichte über Asylsuchende, die sich Sozialleistungen etwa durch die Angabe verschiedener Identitäten erschlichen haben.

"Die Bürgerinnen und Bürger haben gar kein Verständnis dafür, dass ein Asylbewerber, der sein Gastrecht durch Sozialbetrug missbraucht, dauerhaft bleiben darf und weiter Sozialleistungen bekommt", sagte Harbarth. Im Bundestag warb er für den Vorstoß und verwies darauf, dass Sozialbetrug von Asylsuchenden derzeit keinerlei aufenthaltsrechtliche Konsequenzen habe.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass ausreisepflichtige Ausländer leichter in Abschiebehaft genommen werden können, wenn von ihnen eine "erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter" ausgehe. Für solche Personen soll auch eine elektronische Fußfessel möglich werden.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere verteidigte die Pläne und mahnte eine zügige Beratung des Gesetzes an. Die Integration derjenigen, die schutzbedürftig seien und die Rückkehr von Nicht-Schutzbedürftigen seien zwei Seiten einer Medaille. Notwendig sei es, Abschiebungen effektiver durchzusetzen, gefährliche Ausreisepflichtige zu überwachen und Identitäten besser festzustellen. Der CDU-Politiker verteidigte in diesem Zusammenhang die geplante Auswertung von Handys und Smartphones von Flüchtlingen, die ohne Ausweise eingereist sind, um Rückschlüsse auf ihre Herkunft zu gewinnen.

Kritik am Gesetz kam erneut von der Opposition. Es befördere eine feindliche Stimmung gegenüber Schutzsuchenden, monierte die Linken-Politikerin Petra Pau. Der Grünen-Politiker Volker Beck sprach von einer rein symbolischen Rechtspolitik.