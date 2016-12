The sign of the German Federal Supreme Court Bundesgerichtshof is pictured in Karlsruhe, Germany, December 20, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft hat Medienberichte dementiert, dass es vier Festnahmen von Kontaktpersonen des wegen des Berlin-Anschlags gesuchten Tunesiers gab.

"Nein, das ist nicht so", sagte ein Sprecher der obersten Ermittlungsbehörde am Donnerstag in Karlsruhe der Nachrichtenagentur Reuters. "Uns ist keine Festnahme bekannt", sagte er weiter.

Medienberichten zufolge hatte es die Festnahmen in Dortmund gegeben. Zudem hatten Medien von einer Razzia in der Flüchtlingsunterkunft in Emmerich berichtet, in der der gesuchten Tunesier Anis Amir zeitweise gewohnt hat. Zu diesen Berichten wollte die Bundesanwaltschaft keine Angaben machen.