Berlin Nach der Freilassung eines Verdächtigen läuft die Suche nach dem Attentäter auf einen Berliner Weihnachtsmarkt auf Hochtouren.

Die Ermittler äußerten sich zuversichtlich, dass es bald Fahndungserfolge geben könnte. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sagte am Dienstagabend im ZDF, er sei nicht ohne Optimismus, dass es Fortschritte geben werde. Zugleich warnten Politiker vor Panik. "Ich glaube, man muss keine Angst haben", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Mittwoch im ZDF. "Es wäre ja jetzt fatal, wenn man sich einschließt und nicht mehr rausgeht." Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon, kündigte schärfere Sicherheitsvorkehrungen an.

Der Täter war am Montagabend mit einem offenbar gekaperten Schwerlaster in eine Budengasse des Weihnachtsmarktes an der Gedächtniskirche im Zentrum West-Berlins gerast. Er tötete dabei zwölf Menschen, 45 Personen wurden laut Bundesanwaltschaft verletzt, davon 30 schwer. Zahlreiche Personen ringen noch immer mit dem Tod. Der Lkw-Fahrer flüchtete nach der Tat. Ein kurz darauf festgenommener Pakistaner kam am Dienstagabend wieder frei, da kein dringender Tatverdacht bestand. Den Anschlag hat sich die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert. Allerdings konnte die Echtheit der Botschaft bislang nicht unabhängig bestätigt werden.

"SEHR VIELE ANSATZPUNKTE"

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Andre Schulz, sagte am späten Dienstagabend im ZDF, er sei zuversichtlich, dass in naher Zukunft ein neuer Tatverdächtiger präsentiert werden könne. Es gebe gute Hinweise und "sehr viele Ansatzpunkte". Die Spitzen der Sicherheitsbehörden sowie Innenminister de Maiziere wollten am Mittag den Mitgliedern des Innenausschusses des Bundestages bei einer Sondersitzung Rede und Antwort stehen. Nach einem RBB-Bericht wurde Mittwochfrüh ein weiterer Verdächtiger festgenommen, aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen.

In allen Bundesländern werde die Polizeipräsenz erhöht und der Schutz der Weihnachtsmärkte verstärkt, sagte Bouillon der "Passauer Neuen Presse". Es werde mehr Streifen geben und die Maschinenpistolen seien am Mann. "Mit querstehenden Fahrzeugen wollen wir die Zugänge zu den Märkten erschweren", sagte der saarländische Innenminister. In Berlin sollten die Weihnachtsmärkte am Mittwoch wieder öffnen, die am Tag zuvor mit Rücksicht auf die Opfer und Angehörigen des Anschlags geschlossen geblieben waren. Polizeipräsident Klaus Kandt hat angekündigt, dass vor allen großen Märkten Betonbarrieren errichtet werden. Auch sollten Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten im Bereich der Eingänge postiert werden.

CSU-POLITIKER LEGEN BEI KRITIK AN FLÜCHTLINGSPOLITIK NACH

Nach CSU-Chef Horst Seehofer forderte auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann eine Überprüfung der Flüchtlingspolitik. Der CSU-Politiker verwies im Deutschlandfunk auf die islamistischen Hintergründe der Attentate von Ansbach und Würzburg und erklärte, die Täter seien "im Rahmen des Flüchtlingsstroms" nach Deutschland gekommen. "Die Risiken sind offenkundig, und davor dürfen wir doch auch am Ende diesen Jahres nicht die Augen verschließen", mahnte Herrmann. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte im ZDF, es gehe darum, Sicherheit und Zuwanderung in Verbindung zu bringen.

Saarlands Innenminister Bouillon sagte, mit den bestehenden Gesetzen komme man bei der Terrorabwehr nicht weiter. Es sei ein noch besserer Austausch von Daten der Sicherheitsbehörden notwendig. Darüber hinaus sei es Zeit, die Hürden für die Telefonüberwachung von Verdächtigen zu senken. Auch würden Regeln benötigt, um Messenger Dienste wie Whats App zu überwachen. Der Verband der Transportwirtschaft forderte den Schutz von Lkw auf Rastplätzen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft verlangte eine Ausweitung der Videoüberwachung.