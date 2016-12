Berlin Auch in der CDU gibt es die Bereitschaft, nach dem Anschlag von Berlin die Sicherheitsgesetze zu verschärfen.

"Dort, wo weiterer Handlungsbedarf besteht, wollen wir entschlossen handeln", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Harbath, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. In CDU-Bundesvorstandskreisen hieß es, die Daten aller verdächtigen Personen müssten europaweit abgeglichen und alle Einreisenden nach Deutschland "genau sicherheitsrelevant" erfasst werden. Allerdings mahnte Harbath wie zuvor Innenminister Thomas de Maizière an, vor Entscheidungen zunächst die Ermittlungsergebnisse abzuwarten.

"Nach den Anschlägen im Sommer hat unser Innenminister bereits ein gutes Maßnahmepaket vorgelegt. Aber dafür, dass diese Vorschläge auch Gesetz werden können, brauchen wir im Bund die Zustimmung des Koalitionspartners und daran hakt es leider bei vielen Vorschlägen", kritisierte der CDU-Politiker die SPD. In Kreisen des CDU-Bundesvorstands wurde die CSU zur Gemeinsamkeit angehalten. "Die CSU ist gut beraten, mit uns gemeinsam an besten Sicherheitslösungen für Deutschland zu arbeiten". Mit Hinweis auf CSU-Überlegungen, das gemeinsame Treffen der Parteispitzen Anfang Februar unter den Vorbehalt zu stellen, dass die CDU auf CSU-Forderungen eingeht, hieß es: "Unsere Parteigremien eignen sich nicht für Ultimaten, sondern suchen Lösungen."

Auf die CSU-Forderungen nach einer veränderten Flüchtlingspolitik wollte sich führende CDU-Politiker auch auf Nachfrage zunächst nicht äußern. Nach dem Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt hatte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer einen Kurswechsel auch in der Zuwanderungspolitik gefordert.