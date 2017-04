A worker assembles the engine of an e-Golf electric car at the new production line of the Transparent Factory of German carmaker Volkswagen in Dresden, Germany March 30, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch - RTX33DUS

Berlin Arbeit in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr fast doppelt so stark verteuert wie im gesamten Euro-Raum.

Im Produzierenden Gewerbe und bei den Dienstleistern kletterten die Kosten 2016 je Stunde durchschnittlich um 2,5 Prozent auf 33,40 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. In der Euro-Zone stiegen die Kosten nur um 1,3 Prozent auf 30 Euro. Den stärksten Anstieg gab es EU-weit in osteuropäischen Ländern, wo das Lohnniveau deutlich niedriger liegt. In Rumänien stiegen die Arbeitskosten zwar kräftig um 10,6 Prozent, sie lagen aber nur bei 5,40 Euro pro Stunde. In Bulgarien betrugen sie nur 4,40 Euro und damit nur rund ein Zehntel im Vergleich zu Dänemark, wo die Kosten mit 43,40 Euro am höchsten waren.

Deutschland liegt hier EU-weit auf Rang sieben. Gemessen am EU-Durchschnitt von 25,70 Euro mussten Arbeitgeber hierzulande demnach 30 Prozent mehr für eine Stunde Arbeit zahlen. Im Verarbeitenden Gewerbe, das besonders stark im internationalen Wettbewerb steht, kostete eine Arbeitsstunde in Deutschland 2016 durchschnittlich 38,70 Euro. Hier lag Deutschland im EU-Vergleich auf Rang vier - eine Stunde Arbeit in der deutschen Industrie war damit 47 Prozent teurer als im EU-Durchschnitt (26,40 Euro). Bei Dienstleistungen lag Deutschland mit 30,50 Euro pro Stunde europaweit auf dem neunten Platz und damit 19 Prozent über dem EU-Durchschnitt.

Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten zusammen. Die Arbeitgeber in Deutschland zahlten auf 100 Euro Bruttoverdienst zusätzlich 28 Euro Lohnnebenkosten, dies ist etwas weniger als der EU-Durchschnitt von 31 Euro. Auf 100 Euro Lohn wurden in Schweden (49 Euro) und Frankreich (47 Euro) die höchsten Nebenkosten gezahlt, in Malta (9 Euro) die niedrigsten. Hauptbestandteil der Lohnnebenkosten sind die Sozialbeiträge der Arbeitgeber, Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung und Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall.