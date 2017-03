German Labour Minister Andrea Nahles attends a cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany September 14, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin Der wachsende Wohlstand in Deutschland geht an einem großen Teil der Arbeitnehmer offenkundig vorbei.

"Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre", sagte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) am Donnerstag in Berlin. Dies sei einer der Befunde im Armuts- und Reichtumsbericht, für den Nahles nach monatelangem Streit grünes Licht vom Kanzleramt erhielt. Es gebe zudem eine "verfestigte Ungleichheit bei den Vermögen". Der eigentliche Streitpunkt mit den Kanzleramt über den Zusammenhang von Einkommen und politischen Einfluss wurde ausgeklammert. Nahles erwartet, dass der Bericht nun "relativ zügig" im Kabinett gebilligt wird.

Dem Bericht, den die Bundesregierung alle vier Jahre vorlegen muss, kommt im Bundestagswahljahr besondere Brisanz zu. Er gilt als eine Bestandsaufnahme der sozialen Lage. Vor allem SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seit seiner Nominierung "soziale Ungerechtigkeit" zum Thema gemacht. Der Entwurf von Nahles lag monatelang im Kanzleramt auf Eis, nachdem er im vorigen Jahr eine erste Abstimmungsrunde durchlaufen hatte.

PASSAGEN ZUM POLITIK-EINFLUSS HÖHERER EINKOMMEN GESTRICHEN

Streitpunkt waren aber weniger einzelne Befunde, sondern ein Textabschnitt, in dem es hieß, dass Menschen mit mehr Geld größeren Einfluss auf die Politik haben. Ein Ergebnis sei, "dass die Wahrscheinlichkeit für eine Politikänderung wesentlich höher ist, wenn die Politikänderung von einer großen Anzahl von Befragten mit höherem Einkommen unterstützt wird", hieß es im Entwurf. In der Reuters vorliegenden neuen Version des Berichts, der in der "Kurzfassung" 223 Seiten umfasst, fehlt dies.

"Das ist in der Form des Armuts- und Reichtumsberichts nicht zu finden", räumte Nahles ein. Sie ließ durchblicken, dass dies am Einwand des Kanzleramtes scheiterte: "Da waren wir uns in der Bewertung nicht sehr nah." Je mehr Menschen mit einem hohen Einkommen eine Meinung verträten, desto wahrscheinlicher sei eine politische Entscheidung in ihrem Sinne. Dies sei das Ergebnis einer Studie. Bei unteren Einkommen sei das anders: "Ihre Meinung wird seltener umgesetzt." Nahles fügte hinzu, dies sei ein "echt krasser" Befund: "Es darf nicht sein, dass Stimmen mehr oder weniger wert sind." Sie wage die Behauptung, dass es einen Zusammenhang zwischen dieser "demokratietheoretischen Betrachtung" und der Entwicklung von Armut und Reichtum gebe.

NAHLES WÜNSCHT SICH "PAKT FÜR ANSTÄNDIGE LÖHNE"

Zur Vermögensungleichheit heißt es in dem Bericht, die reichsten zehn Prozent der Haushalte besäßen mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens, währen die unteren 50 Prozent der Haushalte auf ein Prozent des Gesamtvermögens kämen. Eine nicht-repräsentative Befragung unter Reichen ergab, dass für zwei Drittel eine Erbschaft oder Schenkung maßgeblich für das Vermögen war. Vermögen beruhten "sehr oft nicht auf eigener Leistung", sagte Nahles. Als reich gilt laut Nahles, wer ein frei verfügbares Vermögen von einer Million Euro hat.

Nahles stellte auch Verbesserungen heraus, die sich etwa bei unteren Einkommen durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 ergeben hätten. Notwendig sei jedoch eine höhere Bindung durch Tarifverträge. "Ich wünsche mir einen Pakt für anständige Löhne, im Handel etwa, in der Pflege und anderen Dienstleistungen." Auf die Bilanz der SPD angesprochen, die seit 1998 in 15 von 19 Jahren die Bundesregierung anführte oder an ihr beteiligt war, sagte Nahles, sie habe sich nichts vorzuwerfen: "Ich habe so viel gemacht, wie ich konnte im Rahmen dieser Regierungsmehrheiten."