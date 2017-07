Hamburg In der Abgasaffäre bei Volkswagen (VOWG_p.DE) gibt es eine erste Festnahme in Deutschland.

Die Staatsanwaltschaft München II bestätigte am Freitag die Festnahme eines Audi-Mitarbeiters wegen des Verdachts des Betrugs und der unlauteren Werbung. Die namentlich nicht genannte Person wurde demnach bereits am Montag von der Polizei festgesetzt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei nicht auf Bitte der amerikanischen Behörde erlassen worden, sondern fuße auf eigenen Ermittlungen, betonten die Ermittler. Weder Audi noch VW wollten sich äußeren.

Die Staatsanwaltschaft hatte vor einigen Monaten die Vorstandsetage von Audi sowie Büros des Mutterkonzerns Volkswagen durchsucht. Auch die von VW mit der Aufklärung des Abgasskandals beauftragte US-Kanzlei Jones Day bekam Besuch von Ermittlern.

"Spiegel Online" hatte als erstes über die Festnahme berichtet. Am Donnerstag hatte die US-Justiz Strafanzeige gegen den ehemaligen Audi-Manager erhoben, dem sie Verschwörung zum Betrug und Verstöße gegen US-Umweltrecht vorwirft.