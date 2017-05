Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn (L) and German Chancellor Angela Merkel (R) listen to their national anthems at the National Palace in Ethiopia's capital Addis Ababa October 11, 2016. REUTERS/Tiksa Negeri

Berlin Als der frühere Bundespräsident Joachim Gauck auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 größere internationale Verantwortung Deutschlands anmahnte, löste er damit eine große Debatte aus.

Seither haben sich die Erwartungen an die Bundesregierung weiter erhöht - spätestens seit US-Medien Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der US-Präsidentschaftswahl zur inoffiziellen Verteidigerin der freien liberalen Welt hochstilisierten. Diese Rolle weist Merkel zwar entschieden zurück. Aber tatsächlich hat Berlin in seinen diplomatischen Bemühungen einen weiteren Gang zugelegt: In Saudi-Arabien kündigte Merkel eine deutsche Vermittlung im Jemen an. Gleichzeitig flog Außenminister Sigmar Gabriel nach Somalia.

Bereits in den vergangenen drei Jahren hat sich der Radius der deutschen Diplomatie enorm ausgeweitet. Als Merkel 2014 zusammen mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande im Ukraine-Konflikt vermittelt, war die Überraschung über das ungewohnt starke deutsche Engagement noch groß. Aber mittlerweile hat Deutschland bis vor kurzem den UN-Sondervermittler zu Libyen gestellt. Die Bundesregierung hat zudem Afrika als wichtigstes Thema neu "entdeckt".

Gab es früher die inoffizielle Arbeitsteilung in der EU, dass sich Deutschland um Osteuropa kümmert, Frankreich dagegen um den Mittelmeer-Raum und Afrika, so ist dies nun völlig anders. Merkel hat Mali, Niger, Äthiopien und die nordafrikanischen Staaten besucht. Etliche Bundesminister touren auf dem afrikanischen Kontinent, um regionale Kooperationen zu fördern, die wirtschaftlichen Entwicklung anzukurbeln und Rücknahmeabkommen für abgelehnte Migranten aus Deutschland auszuhandeln. Am Donnerstag nehmen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries in Durban am afrikanischen Wirtschaftsforum teil.

DEUTSCHE POLITIK WIRD GETRIEBEN

Dabei ist die deutsche Politik durchaus getrieben von den Krisen um die EU herum - der Binnenblick auf Deutschland oder selbst die EU reicht aber nicht mehr. Bereits in der Euro-Krise wurde eine zunächst zögerliche Regierung in Berlin gezwungen, mehr Verantwortung und auch Führung in der Eurozone zu übernehmen. In China oder den Golfstaaten bekamen Merkel und Finanzminister Schäuble klipp und klar gesagt, dass man von Deutschland als größtem EU- und Euro-Staat eine Lösung erwarte. Die Schwäche Frankreichs und das in die Isolation abgleitende Großbritannien beschleunigten den Prozess in der EU, heißt es bei EU-Diplomaten. Das löste nicht nur Sympathien, sondern auch heftige Kritik aus. Aber auch das gehöre zur neuen deutschen Rolle, dass diese Kritik entspannter als früher hingenommen werde, beobachten EU-Diplomaten.

Dann kam die Flüchtlingskrise 2015, die Deutschland erneut zu einem zentralen Spieler auch im Sicherheitsbereich machte. Merkel trieb maßgeblich das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen voran und organisierte etwa mit Großbritannien im Februar 2016 die Geberkonferenz für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten.

NEUE ERWARTUNGEN ENTFACHEN INNENPOLITISCHE STREIT

Die neue, aktivere Rolle ist nicht unumstritten - zumal US-Präsident Donald Trump von dem stärksten EU-Staat Deutschland nun auch verlangt, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato für Militärausgaben zu erfüllen. Der Koalitionspartner SPD, aber auch Grüne und Linkspartei ziehen nun mit der Position in den Bundestagswahlkampf, eben diese Forderung nicht zu erfüllen.

Aber gerade weil die große Koalition die militärische Aufrüstung schwer fällt, wird sie in den zivilen Bereichen wie Diplomatie und Entwicklungshilfe umso aktiver. Die politische Stabilität Deutschlands führt zudem dazu, dass die Berliner Akteure im Kreis ihrer oft unerfahrenen internationalen Kollegen in die Rolle von "senior leaders" gerückt sind. Trump hat mit Merkel bereits viermal telefoniert. Sein Vorgänger Barack Obama schätzte sie als Ratgeberin - schon deshalb, weil Merkel seit nun fast zwölf Jahren im Amt ist und viele internationale Krisen und Akteure kennt. Aber auch der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenminister Gabriel und Schäuble haben den Nimbus der Erfahrung. "Seriös, zuverlässig, oft ohne eigene strategischen Interessen" - so formulieren internationale Diplomaten den Vorteil deutscher Vermittlungsversuche.

Hinter den Kulissen zeigt sich dies ebenfalls: Die traditionelle deutsche Nachkriegsrolle, als Exportnation mit (fast) allen in der Welt schon wegen der Wirtschaftskontakte sprechen zu können, nutzt gerade in einer Phase, in der in vielen Staaten eher unerfahrene Politiker wie Trump an die Macht gespült werden. Weil auch die mächtigsten Staaten Krisen wie Syrien nicht lösen können, gibt es zudem ein wieder wachsendes Bedürfnis nach Verhandlungen und Gesprächen - was der Grundphilosophie der deutschen Konsens-Suche-Tradition nach 1945 entspricht. "Wir müssen uns immer wieder und wieder darum bemühen, und über das Sprechen verliert man auch den Blickwinkel des anderen nicht aus den Augen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig", betonte etwa Merkel am Dienstag bei einem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi.

Das gilt auch für deutsche Diplomaten: Merkels außenpolitischer Berater Christoph Heusgen etwa hat in seiner mehr als elfjährigen Zeit in dieser Position Dutzende Berater der wichtigsten Partnerländer kommen und gehen sehen. Anrufe und Treffen in Berlin haben deshalb erheblich zugenommen.

Zu diesem Bedeutungszuwachs passt, dass ausgerechnet Deutschland in diesem Jahr Schauplatz eines der spannendsten internationalen Treffen werden wird: Am Rande des G20-Gipfels im Juli in Hamburg wird Trump als US-Präsident erstmals mit seinem russischen Pendant Putin zusammenkommen.