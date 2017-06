An Opel Zafira is parked outside the company's headquarters in Ruesselsheim, Germany February 14, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Berlin Bei Überprüfungen des CO2-Ausstoßes von Diesel-Fahrzeugen durch das Bundesverkehrsministerium haben zwei Modelle auffällig hohe Werte gezeigt.

Ein Opel Zafira sowie ein Smart For Two hätten mehr CO2 produziert als angegeben, teilte das Ministerium am Dienstag in Berlin mit. Beide Modelle, die nicht mehr produziert würden, hätten den Toleranzwert überschritten. Beim Smart mit einem 0,8-Liter-Dieselmotor seien allerdings noch weitere Untersuchungen nötig. Die 1,6-Liter-Diesel-Version des Zafira müsse jetzt von Opel mit einer Software zur Motorsteuerung nachgebessert werden. Die Zulassungen für beide Fahrzeuge würden jedoch nicht entzogen.

Die Prüfungen sind eine Folge des Volkswagen-Skandals um manipulierte Stickoxid-Werte. Danach hatte das Ministerium bei 29 auffälligen Fahrzeugen auch Prüfungen des CO2-Ausstoßes in Auftrag gegeben. 19 dieser Fahrzeuge, die entweder eine Typzulassung in Deutschland haben oder von deutschen Herstellern stammen, hat das Ministerium jetzt getestet. In den nächsten Monaten sollen auch die übrigen zehn Typen untersucht werden. Bei den meisten Modellen blieb der CO2-Ausstoß - und parallel dazu der Spritverbrauch - auf dem Prüfstand unter den angegeben Werten.

Wegen der Verunsicherung der Kunden will Verkehrsminister Alexander Dobrindt ein Institut für Verbrauchs- und Emissionsmessungen gründen. Daran sollen Autoindustrie, Bundesministerien, Verbraucherverbände und auch Umweltgruppen beteiligt werden. Es soll anders als auf Prüfständen reale Fahrsituationen mit jährlich etwa 70 Automodellen testen. Die Verbrauchs- und Abgaswerte würden dann öffentlich gemacht. So soll der Autokäufer mehr Vergleichsmöglichkeiten bekommen.