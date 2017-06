German Transport Minister Alexander Dobrindt attends the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, June 14, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

BerlinDie Bundesregierung will angesichts des rasanten Verkehrswachstums die Güterbahnen im Wettbewerb mit dem Lkw stärken.

Dafür sollten die Trassenkosten halbiert und ein Forschungsprogramm zur Bahn-Modernisierung aufgelegt werden, sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt am Freitag in Berlin bei der Vorstellung des "Masterplan Schienengüterverkehr": "Das ist die größte Entlastung für den Schienen-Güterverkehr der vergangenen Jahrzehnte." Im Haushalt für 2018 würden allein für die Reduzierung der Trassenpreise 350 Millionen eingeplant. Deutsche-Bahn-Vorstand Berthold Huber sprach von einem wichtigen Schritt, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Jetzt seien die Unternehmen am Zug: "Wir haben die Pflicht, das umzusetzen." Gerade die Deutsche Bahn steht bei Kunden aber wegen Unzuverlässigkeit in der Kritik.

In dem Masterplan sind auch eine Abgabenentlastung beim Bahn-Strom sowie der Ausbau von Strecken vorgesehen, um Engpässe zu beseitigen und längere Züge zu ermöglichen. Das Bahn-Forschungsprogramm soll sicherstellen, dass die technische Entwicklung auf der Schiene mit der auf der Straße mithalten kann. Hier geht es beispielsweise um automatisierten Rangierverkehr.

KLIMASCHUTZ IM VERKEHR BISHER OHNE GROSSE FORTSCHRITTE

Dobrindt steht von verschiedenen Seiten unter Druck: Zum einen hat der Verkehrssektor wegen des starken Wachstums der vergangenen Jahre als einziger bislang keinen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Der Treibhausgasausstoß des Verkehrs liegt noch genauso hoch wie 1990. Der Anteil der umweltfreundlichen Bahnen am Güterverkehr insgesamt ist 2016 auf unter 18 Prozent gesackt, der Lkw hat einen Anteil an der Verkehrsleistung von über 70 Prozent. Zudem steckt die Gütersparte der Deutschen Bahn in einer tiefen Krise und hatte 2015 dem Staatskonzern einen Milliarden-Verlust eingebrockt.

Auch stockt der Sanierungskurs der Sparte DB Cargo. Zwar hat sich der Konzern mit den Arbeitnehmervertretern auf ein Konzept verständigt. Kunden vor allem aus der Stahlbranche beschweren sich seit Jahresbeginn laut einem 15-seitigen internen Bahn-Papier massiv über Unpünktlichkeit und nicht eingehaltene Zusagen. "DB Cargo kann somit leider nicht in diesem Segment wachsen, schlimmer noch, es werden in hohem Maße Verkehre auf den Lkw verlagert, so dass wir aktuell Mengen verlieren", heißt es. Stahl ist eines der wichtigsten Transportgüter für die Bahn. Das Problem verschärfte sich im Mai, als die Bahn wegen der guten Konjunktur mehr Aufträge erhielt als sie bewältigen konnte.

Der einstige Fast-Monopolist DB Cargo hat inzwischen über 40 Prozent Marktanteil an andere Bahnen verloren. Sie sollen genauso wie der Staatskonzern von dem Plan profitieren. Viele Vorhaben wie auch die Senkung der Trassenpreise können erst in der nächsten Wahlperiode umgesetzt werden. Allerdings stehen sowohl SPD als auch Union dahinter.