Berlin Die wissenschaftlichen Berater von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel warnen vor Gefahren für die Finanzstabilität.

"Die derzeitigen Regeln weisen wichtige Lücken auf. Aufgrund dieser Lücken ist die Finanzstabilität gefährdet", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben des Gremiums, das unter Federführung des Bonner Bankenexperten Martin Hellweg angefertigt wurde. "Es ist zu befürchten, dass in absehbarer Zeit erhebliche neue Lasten auf das Finanzsystem beziehungsweise den Steuerzahler zukommen."

Grund für die Mahnung sind Vorschläge des Basler Ausschuss für Bankenaufsicht bei der Eigenkapitalregulierung, gegen die EU-Staaten wie Deutschland und die EU-Kommission Widerstand angekündigt haben. "Die Argumente, die gegen die Basler Vorschläge vorgebracht werden, können nicht überzeugen", erklärt der Beirat. "Sie sind geprägt von den Interessen der Banken und vernachlässigen die Risiken für die Steuerzahler. Sie vernachlässigen auch die Erfahrungen des vergangenen Jahrzehnts." Der Basler Ausschuss schlägt beispielsweise vor, dass Banken die Risikobewertung ihrer Geschäfte nicht mehr nur mit eigenen Rechenmodellen bewerten sollen. Stattdessen soll es Mindestanforderungen für Eigenkapital geben. Auch sollen Risiken aus Immobilienkrediten stärker mit Kapital abgesichert werden.

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, man habe die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. Das eigentlich zuständige Bundesfinanzministerium erklärte, der Beirat sei nicht mehr auf dem neuesten Stand der Verhandlungen. "Schärfere Regeln sind bereits Teil des Pakets, dass die EU-Kommission Ende November vorgelegt hat und das jetzt beraten wird." Dies werde zu höheren Kapitalanforderungen führen. "Die Kritik an der Behandlung der Immobilienrisiken ist aus unserer Sicht auch nicht mehr aktuell", sagte eine Sprecherin weiter. "Der aktuelle Vorschlag aus Basel sieht Verschärfungen für die Banken vor, die interne Modelle für Immobilienrisiken nutzen."

"Unter den derzeitigen Regeln werden Immobilienkredite pauschal als sicherer behandelt als Unternehmenskredite", kritisieren die Berater. "Dabei wird übersehen, dass Immobilienkredite regelmäßig im Zentrum von Finanzkrisen stehen." Zwar habe es in der Bundesrepublik noch keine größere Immobilien- und Bankenkrise gegeben. "Allerdings haben Einbrüche in den Immobilienmärkten in den 1990er Jahren auch große deutsche Banken in Schwierigkeiten gebracht. Dass es damals nicht offen zu einer Systemkrise kam, lag unter anderem daran, dass die Institute aus früheren Zeiten noch stille Reserven hatten, die sie zur Deckung der Verluste einsetzen konnten."