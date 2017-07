Schwaches Agrargeschäft setzt Bayer zu - Ziele gesenkt

The logo of Bayer AG is pictured at the Bayer Healthcare subgroup production plant in Wuppertal, Germany February 24, 2014.

Frankfurt (Reuters) - Mitten in der Monsanto-Übernahme wird Bayer von seinem schwachen Pflanzenschutzgeschäft ausgebremst.

Der Pharma- und Chemiekonzern tritt deshalb erstmals seit Ende 2013 beim operativen Ergebnis auf der Stelle und senkt wie schon angekündigt seine Jahresziele. Für den Leverkusener Traditionskonzern und Aspirin-Erfinder kommen die Probleme in der Agrarchemie zur Unzeit: Er hat sich mit dem Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto die größte Übernahme vorgenommen, die ein deutsches Unternehmen je getätigt hat. Bayer-Chef Werner Baumann beschwichtigte: "Wir erwarten für das Gesamtjahr sowohl Wachstum im Umsatz wie auch im Ergebnis für den Konzern. Es ist also nicht so, dass wir eine große Krise hätten", sagte er am Donnerstag dem Nachrichtensender "n-tv". "Das ist kein strukturelles Thema der Industrie, sondern ein Einmaleffekt."

Für den weiteren Jahresverlauf übte sich Baumann in Zuversicht. Bayer erwarte, dass sein Agrarchemiegeschäft CropScience im zweiten Halbjahr weiter wachsen wird und rechne auch mit einer guten Ergebnisentwicklung. Die 66 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Monsanto, die Bayer noch bis Ende des Jahres unter Dach und Fach bringen will, sieht Baumann auf gutem Weg: "Wir machen Fortschritte in der Diskussion mit den Regulierungsbehörden und liegen im Zeitplan."

Bayer-Aktien gehörten mit einem Abschlag von bis zu vier Prozent zu den größten Verlierern im Dax. Dass sich insbesondere im Vorfeld der geplanten Monsanto-Übernahme bisher noch keine Trendwende im Agrarsektor abzeichne, dürfte die künftige Kursentwicklung der Papiere dämpfen, urteilte Analyst Bernhard Weininger von Independent Research.

Der Konzern hatte sich Ende Juni wegen der unerwarteten Schwäche im Pflanzenschutzgeschäft im wichtigen brasilianischen Markt von seinen Jahreszielen verabschiedet, war den Anlegern aber noch eine neue Prognose schuldig geblieben. Für 2017 rechnet das Management nun mit einem Umsatz von mehr als 49 Milliarden Euro, das bereinigte Betriebsergebnis soll im oberen einstelligen Prozentbereich wachsen. Noch im April hatte der Vorstand die Ziele angehoben und ein Umsatzplus auf etwa 51 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Ergebnis sollte im unteren Zehner-Prozentbereich zulegen.

Consumer Health Bereitet Bayer Kopfschmerzen

Im zweiten Quartal stagnierte der bereinigte Betriebsgewinn von Bayer bei 3,05 Milliarden Euro, damit schlug sich das Unternehmen aber etwas besser als von Analysten erwartet. Dies hat der Konzern vorwiegend seiner Kunststofftochter Covestro zu verdanken, deren Ergebnis um fast 50 Prozent stieg. In der Agrarsparte brach das Ergebnis dagegen um gut 52 Prozent ein. Unter dem Strich sank der Konzerngewinn um gut elf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz kletterte um drei Prozent auf 12,19 Milliarden Euro.

Bayer war 2017 für das Agrarchemiegeschäft eigentlich von einer leichten Erholung ausgegangen, ab Ende des Jahres sollte es dann wieder zu robusterem Wachstum kommen. Diese Hoffnungen haben sich aber bislang nicht erfüllt. Hintergrund der Probleme: Großhändler in Brasilien, die die Pflanzenschutzmittel von Bayer an die Landwirte weiterverkaufen, sitzen nach Abschluss der Erntesaison noch auf unerwartet hohen Vorräten. Bayer erhält sein Geld aber erst, wenn die Großhändler die Produkte an die Landwirte weiterveräußert haben. In der Agrarchemiesparte führte das zu einer Ergebnisbelastungen von 355 Millionen Euro und in der Region Lateinamerika sogar zu negativen Umsätzen.

Während das Pharmageschäft von Bayer insgesamt weiter rund läuft, bereitet den Leverkusenern das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten (Consumer Health) Kopfschmerzen. Dieses hatte der Konzern 2014 mit der Übernahme einer Sparte des US-Pharmakonzerns Merck& Co für gut zehn Milliarden Euro gestärkt. Aber ausgerechnet die ehemaligen Hauptmarken von Merck & Co büßten im zweiten Quartal wegen starken Wettbewerbs in den USA kräftig an Umsatz ein. Bayer senkte die Ziele für die Sparte und erwartet nun einen Ergebnisrückgang statt eines Anstiegs.