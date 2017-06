BDI President Dieter Kempf and Director General Joachim Lang welcome German Chancellor Angela Merkel to the German Industry Day, hosted by the BDI industry association, in Berlin, Germany, June 20, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke - RTS17TRM

Berlin Normalerweise hält Angela Merkel ihre Rollen als Kanzlerin und Parteivorsitzende peinlich genau auseinander.

Aber am Dienstag wechselte sie nach 32 Minuten Redezeit beim Tag der deutschen Industrie dann doch die Rollen: "Hier spreche ich mal als CDU-Vorsitzende", sagt sie kurzerhand und verkündet einige Steuerpositionen der Union. Das passt zum eigentümlichen Charakter der diesjährigen BDI-Tagung im Wahljahr - nur drei Monate vor der Bundestagswahl. Wenig später kommt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf die Bühne und macht es genau anders herum.

Der SPD-Chef hat in den vergangenen Wochen die Erfahrung gemacht, dass er gerade angesichts wieder schlechterer Umfragewerte für die Sozialdemokraten vor allem auch selbstbewusst auftreten muss. Er habe gelesen, dass Merkel ihre Rede als Kanzlerin begonnen und dann als CDU-Chefin weiter geredet habe, sagt Schulz mit unbewegter Miene. "Wenn Sie einverstanden sind, mache ich es andersherum: Ich starte zunächst als SPD-Vorsitzender und werde zum Schluss als zukünftiger Bundeskanzler reden."

BEWERBUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSMINISTERIUM

Gleich vier Parteichefs treten im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt innerhalb von gut drei Stunden auf - das kommt einem gerade von den kleinen Parteien geforderten Wahlkampf-Duell von allen bisherigen Auftritten noch mit am nächsten. Allerdings waren Linkspartei und AfD vom BDI nicht eingeladen worden. Aber gleich zwei Redner - Grünen-Chef Cem Özdemir und sein FDP-Kollege Christian Lindner - erwecken bei ihren Auftritten den Eindruck, als wollten sie sich vor den versammelten Managern als Wirtschaftsminister der nächsten Regierung bewerben.

Der Grünen-Chef etwa redet minutenlang über Autos und die Digitalisierung. Dort habe Deutschland eigentlich fast alles, was man für einen Erfolg brauche. "Und das Gute: Was noch fehlt - die richtige Regierung -, die kann man im September selbst wählen", meint Özdemir und erntet Gelächter. Und nachdem er anfangs Helmut Kohls Europapolitik lobt und am Ende betont "Ich sehe meine Partei ganz in der Tradition Ludwig Erhards", ist das schwarz-grüne Blinken unübersehbar.

Lindner, der gerade zwei FDP-Beteiligungen in Landesregierungen erreicht hat, frotzelt dagegen, dass gerade ein 39-jähriger eloquenter, gut aussehender Reformer an die Macht gekommen sei. Die Manager überlässt er in einer Kunstpause im Rätsel, ob er nun Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron oder gar sich selbst meint. Dann fügt er trocken hinzu: "Ich bin 38." Ansonsten gibt sich Lindner im eng sitzenden Anzug als harter Ordnungspolitiker, der die "Erfolgstrunkenheit" der großen Koalition abwatscht, die doch in Wahrheit nur vom niedrigen Euro-Kurs und dem tiefen Ölpreis profitiere. "Wir werden viel verändern müssen", kündigt er in einem Ton an, als ob der FDP-Einzug in eine Bundesregierung nach der Bundestagswahl am 24. September schon beschlossene Sache sei.

"ICH KÜMMERE MICH"

Das eigentliche politische Duell ist da schon gelaufen. Denn Merkel redet gleich zu Beginn mehr als 35 Minuten und strömt ein umfassendes "Ich kümmere mich" aus, als sie ein Dutzend Themen durchgeht. Die Kanzlerin weiß: Angesichts der guten Wirtschaftslage und ihrer Haltung gegen US-Tendenzen zum Protektionismus hat sie bei den Managern diesmal ein Heimspiel - zumal sie mit dem BDI-Chef Dieter Kempf die Leidenschaft für das Thema Digitalisierung teilt. Dass sie sich in ihren strategischen Überlegungen etwa zum Wettbewerb der Kontinente manchmal weit weg von betriebswirtschaftlichen Überlegungen einzelner Firmen fühlt, macht der Satz deutlich: "Ich bitte die deutsche Wirtschaft, hier auch groß zu denken." Selbst die Kritik an der teuren Energiewende kann sie verbal wegwischen, ohne den kräftigen Applaus am Ende zu gefährden.

Bei Schulz ist dies anders - obwohl schon der von ihm gelobte Gerhard Schröder betonte, dass die Unternehmenschefs ohnehin ein eher geringer Faktor für Wahlerfolge der SPD sind. Deshalb will sich der SPD-Chef vielmehr als seriöser Parteichef präsentieren. Aber ganz einfach ist das nicht. "An der Stelle steht in meinen Manuskript: 'da klatschen die nicht'", sagt Schulz in der Passage seiner Rede, in der er der Union gerade den Bruch des Koalitionsvertrages bei der Rückkehr von Teil- zur Vollzeit vorgeworfen hat. Geklatscht hat tatsächlich keiner, dafür aber erntete der Sozialdemokrat Gelächter im Raum.