Buildings are reflected in the Alster lake, in downtown Hamburg, March 9, 2015. Berlin, which staged the Games in 1936, and Hamburg are battling for the green light from the German sports authorities to launch a bid for the 2024 or 2028 summer Olympics. The German Olympic... REUTERS/Fabian Bimmer (GERMANY - Tags: OLYMPICS SPORT)

Frankfurt Der Verkauf der Fondsgesellschaft Universal Investment hat der Hamburger Privatbank Berenberg einen Rekordgewinn eingebracht.

Mit einem Plus von 56 Prozent auf 161 Millionen Euro sei der Jahresüberschuss des vergangenen Jahres der höchste in der 427-jährigen Geschichte gewesen, teilte Berenberg am Dienstag mit. Zudem zog das Bankhaus Reserven bei Tochtergesellschaften im Ausland ab, um die Kapitaldecke angesichts des wachsenden Geschäfts aufzupolstern. Die harte Kernkapitalquote wuchs zum Jahresende auf 13,0 (Ende 2015: 12,4) Prozent. "Wir sind damit sehr auskömmlich kapitalisiert", sagte der persönlich haftende Gesellschafter Hans-Walter Peters, der auch Präsident des Privatbankenverbandes BdB ist.

Die Frankfurter Universal Investment, an der Berenberg 50 Prozent hielt, war im September an den Finanzinvestor Montagu verkauft worden. Die übrigen 50 Prozent hatten der Privatbank Lampe gehört.

Berenberg hatte in den vergangenen Jahren vor allem im Investmentbanking und in der Aktienanalyse in London und New York expandiert. Vom Austritt Großbritanniens aus der EU will sich Berenberg von seinen Plänen in London nicht beirren lassen, wo bereits 300 der 1500 Mitarbeiter beschäftigt sind. "Durch den Brexit sehen wir für die kommenden Jahre an diesem Standort für uns eher Vor- als Nachteile", sagte Gesellschafter Hendrik Riehmer. Als Bank mit Sitz in Deutschland müsse Berenberg keine Firmenteile in die EU verlegen. "Durch den wahrscheinlichen Wegzug von Wettbewerbern gehen wir sogar davon aus, noch besser weitere hochqualifizierte Arbeitskräfte in London gewinnen zu können."

Das Geschäft mit Kapitalerhöhungen und Börsengängen, in dem sich Berenberg einen großen Marktanteil erarbeitet hatte, ging 2016 allerdings kräftig zurück. Der Provisionsüberschuss brach um 21 Prozent auf 254 Millionen Euro ein. Durch den Verkauf von Universal verdreifachte sich dagegen der Zinsüberschuss auf 165 Millionen Euro. Im neuen Jahr will sich Berenberg verstärkt auf sein angestammtes Geschäft in der Vermögensverwaltung und mit reichen Kunden konzentrieren, wie Peters ankündigte. Ende 2016 verwaltete die Privatbank 40,7 (2015: 40,1) Milliarden Euro.