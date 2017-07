Exportverband - Niedriger Euro-Kurs subventioniert uns

An illustration picture shows a one euro coin, April 8, 2017.

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft verdankt einen Teil ihrer Exporterfolge dem Außenhandelsverband BGA zufolge dem niedrigen Euro-Kurs.

"Wir haben eine Subvention über die Währungspolitik", sagte BGA-Präsident Anton Börner am Dienstag in Berlin. "Für uns ist der Euro zu billig, dadurch werden wir zu billig." Dies liege aber nicht in der Verantwortung der Bundesrepublik, sondern dafür sei die Europäischen Zentralbank (EZB) zuständig. Diese stecke in einem Dilemma, da der Euro für andere, wirtschaftlich schwächere Staaten der Währungsunion noch zu hoch bewertet sei.

Kritik an den enormen Exportüberschüssen wies Börner zurück. 45 Prozent der deutschen Wertschöpfung komme über Importe zustande. "Das kaufen wir schlicht und ergreifend im Ausland", sagte der BGA-Chef. Davon würden Länder wie Frankreich, Italien, Spanien oder Portugal profitieren. "Diese Länder wären längst in der völligen Insolvenz, wenn die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren nicht so gewachsen wäre und dort diese Produkte kaufen würde."

Einen kräftigen Abbau der Exportüberschüsse durch einen stärkeren Konsum hält Börner für nicht machbar. "Wir sind ein 80-Millionen-Völkchen", sagte er. "Selbst wenn jeder Deutsche seinen Konsum um zehn Prozent erhöhen würde, was würde das groß ändern? Gar nichts." Stattdessen empfiehlt der BGA stärkere europäische Investitionen in die Infrastruktur, etwa in Telekom- oder Bahnnetze. "Das könnte man über einen entsprechenden europäischen Fonds finanzieren, und da kann sich ein Überschussland wie Deutschland finanziell engagieren", sagte Börner. Auch müssten Länder wie Frankreich mehr in Bildung und Qualifizierung investieren, um wettbewerbsfähiger zu werden.

Die deutschen Exporte sind im Mai den fünften Monat in Folge gestiegen - einen so langen Aufwärtstrend gab es zuletzt vor mehr als elf Jahren. Der auch von US-Präsident Donald Trump scharf kritisierte Handelsüberschuss schwoll an: Die Exporte übertrafen die Importe um mehr als 20 Milliarden Euro.